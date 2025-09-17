Státní ústav zaměstnal muže odsouzeného za dotační machinace. Když na to upozornila kolegyně, padl trest
- Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze zaměstnal na pozici finančního analytika Petra Kušnierze dvakrát odsouzeného kvůli machinacím s dotacemi. Za to samé nyní stojí před soudem potřetí.
- Státní instituce, kterou zřizuje ministerstvo zemědělství a platí stát, ho přijala bez výběrového řízení.
- Když jedna z pracovnic ústavu upozornila kolegy na jeho minulost, ředitelka Jana Rychtářová ji potrestala.
- Kušnierz už v ústavu nepracuje. Své angažmá odmítl komentovat. Rozhovor odmítla i ředitelka Rychtářová a omezila se jen na písemné vyjádření. Případ ale prověří ministerstvo zemědělství.
„Posílám odkaz na našeho nového kolegu ve vedení našeho ústavu,“ napsala 23. července do e-mailu jedna z pracovnic Výzkumného ústavu živočišné výroby (VÚŽV). Připojila odkaz na Wikipedii a zprávu poslala několika svým spolupracovníkům.
Tím „novým kolegou“ myslela Petra Kušnierze, jenž se 1. července stal finančním analytikem ústavu. Kušnierz v minulosti dvakrát skončil ve vězení a pokaždé to souviselo s penězi. Jednou za to, že jako vysoký úředník bral úplatky, podruhé kvůli manipulacím se stamilionovými dotacemi. Další soudní řízení, ve kterém je Kušnierz obžalovaný kvůli údajným machinacím s dotacemi, stále probíhá.
Ředitelce VÚŽV Janě Rychtářové ale jeho minulost nevadí, a naopak potrestala pracovnici, která o ní informovala kolegy. Radiožurnál proto požádal ředitelku o rozhovor.
Rychtářová si nejprve vyžádala otázky předem, pak slíbila rozhovor a navrhla konkrétní termín v pátek 12. září. Ten den ve smluvený čas poslala sekretářku, aby novináře Radiožurnálu doprovodila do zasedací místnosti v budově ředitelství. Jenže místo ředitelky pak přišel do zasedačky její ekonomický náměstek Arne Kejdana.
„Paní ředitelka není,“ hlásil už od dveří. Když reportéři Radiožurnálu namítli, že s ní před chvíli mluvili, zarazil se a o něco smířlivěji dodal: „Aha, tak to já nevím, já jsem dostal instrukce, že je zaneprázdněná. A mám vám předat tohle,“ položil na stůl ředitelčiny písemné odpovědi na otázky.
Reportéři ale trvali na domluveném rozhovoru. Náměstek proto odešel, za chvíli byl ale zpět. „Rozhovor odmítla, máte smůlu,“ řekl.
Ve svém písemném vyjádření ředitelka potvrdila, že pracovnici dala důtku. „Za zneužití firemní pošty a za porušení etického kodexu VÚŽV,“ napsala a pokračovala, že zaměstnankyně navíc jednala „v rozporu s požadavky na důstojnost a ochranu soukromí zaměstnanců“ a vyjádření ukončila slovy o „narušení pracovního prostředí“.
Jakým způsobem mohl zaslaný odkaz na Kušnierzovo pravomocné odsouzení za machinace s dotacemi ohrozit jeho důstojnost nebo poškodit soukromí a jak to všechno mohlo narušit pracovní prostředí, ve svém vyjádření nespecifikovala.
Radiožurnál kontaktoval i potrestanou pracovnici, ta ale odmítla případ komentovat.
Kušnierzova minulost – dvě odsouzení za machinace s veřejnými penězi – vedení ústavu nevadilo. „Byl sice odsouzen k odnětí svobody, svůj trest si odpykal, tudíž na něj musí být pohlíženo jako na bezúhonnou osobu,“ napsala ředitelka.
Analytik s penězi nepracuje
Celý trest si přitom Kušnierz ještě úplně neodpykal. Sám totiž podle ředitelky při nástupu do ústavu přiznal, že součástí trestu byl zákaz práce s dotacemi, zejména evropskými, a ten v době jeho nástupu do ústavu stále platil.
Výzkumný ústav živočišné výroby je přitom příjemcem jak národních, tak evropských dotací. Ve výroční zprávě za rok 2024 se například píše, že ústavu byly přiznané dotace více než 122 milionů korun.
Zákaz práce s dotacemi však podle ředitelky nijak nebránil Kušnierzově přijetí do funkce finančního analytika. „Na této pozici s finančními prostředky ani dotacemi rozhodně nepřicházel do styku,“ dodala Rychtářová.
Ředitelka ale potvrdila informace Radiožurnálu, že Kušnierz byl přijat do ústavu bez konkurzu. Proč? Podle Rychtářové prostě proto, že jí to žádný předpis nenařizuje. „VÚŽV není povinen vybírat náměstky, tudíž ani pracovníky na nižší pozice, formou výběrového řízení,“ sdělila. Kušnierzova pozice přitom nebyla nijak zanedbatelná. Kancelář získal v budově ředitelství a v areálu ústavu dostal byt.
Kušnierz nastoupil na pozici finančního analytika a podle webových stránek ústavu se stal jedním ze šesti členů vedení celého ústavu. Co ale přesně obnášela jeho pozice? „Měl na starosti zavádění informačních systémů v zemědělství, které dále administrovala právní kancelář,“ napsala bez bližšího vysvětlení ředitelka.
Kušnierz pracoval v ústavu jen zhruba dva měsíce. Odešel k 31. srpnu údajně poté, kdy se o něj začali zajímat novináři. „Skončil kvůli dehonestačním výpadům ze strany médií a bohužel i některých zaměstnanců,“ tvrdí ředitelka Rychtářová.
Kušnierz své angažmá v ústavu odmítl komentovat. „Nebudu odpovídat na otázky, stačí vám to takhle?“ prohlásil, svou větu zopakoval třikrát a ukončil hovor.
Ministerstvo: Prověříme to
Přijetí Kušnierze na pozici finančního analytika se ale nelíbí ministerstvu zemědělství, které ústav zřizuje. „Přijetí osoby s takto specifickou minulostí považujeme za nešťastné a z hlediska řízení rizik za ne zcela obezřetné,“ sdělil mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Souhlasí sice s vedením ústavu, že Kušnierz je po odpykání trestů opět bezúhonný, zdůraznil ale, že „na druhou stranu je velmi důležitý morální a etický rozměr“.
„U pozic, jako je finanční analytik, kde je klíčová důvěryhodnost, bezúhonnost a osobní integrita, je nezbytné zvažovat i morální profil uchazeče,“ prohlásil Bílý. „I když bylo zaměstnání právně možné, bylo na vedení ústavu, aby zohlednilo etický a reputační rozměr,“ dodal.
Ministerstvo zemědělství celý případ prověří. „Nepochybně se bude na celou záležitost dotazovat i dozorčí rada, která je i k tomuto účelu zřízena a oprávněna,“ řekl Bílý. A řešit bude i důtku pro pracovnici ústavu. „Doporučíme, aby ústav vyhodnotil, zda postup odpovídal jeho vnitřním předpisům, zákoníku práce a pravidlům pro oznamování, a aby zaměstnance o správných kanálech a postupech průběžně školil,“ doplnil.
Kušnierze do ústavu přivedl interní auditor Vladimír Vojtíšek. Kušnierz podle něj dostal za úkol zavádění informačních systémů v zemědělství. „Vím, že tyto systémy zaváděl na jedné z největších soukromých farem Karlovarského kraje. Požádal jsem ho o demonstraci těchto systémů, které jsme do té doby neuměli používat,“ popsal Vojtíšek.
‚Poškodil zájmy města‘
Kušnierz se ve svém profesním životě dostal za hranu zákona několikrát. Jeho úřednická kariéra začala v severočeském Mostě, kde vyrůstal. Na mostecké radnici pracoval v letech 1995 až 1999 nejprve jako vedoucí oddělení správy městského majetku a pak šéf odboru investic a údržby. Jeho odbor ale vypisoval nezvykle hodně zakázek do 100 tisíc korun, na které se nemusela vyhlašovat soutěž.
Napáchal přitom řadu chyb, za které musela radnice platit, třeba 200 tisíc korun za nikdy neprovedené zakázky. Kvůli tomu ho tehdejší starosta Mostu Jiří Šulc z ODS odvolal. V oficiální zprávě z té doby napsal, že to bylo kvůli „nedůsledné kontrolní činnosti svých podřízených, čímž nepřímo poškodil zájmy města“.
Kušnierz pak začal podnikat. V roce 2002 byl ale obžalován z podvodu, protože údajně vylákal od obchodních partnerů dva miliony na nákup dětských triček, která ale nikdy nedodal. Kušnierz začal peníze splácet a soud ho nakonec obžaloby zprostil, když rozhodl, že trestný čin nespáchal.
Do potíží se dostal také jako předseda mosteckého bytového družstva, jehož členové na něj podali trestní oznámení kvůli údajně špatnému hospodaření. Policie případ prověřovala, a nakonec ho odložila, i když až napotřetí. Dvakrát totiž státní zastupitelství vrátilo policii spis k dořešení.
Fax, který prý přišel pozdě
Kušnierz pak pokračoval jako úředník. Od roku 2002 pracoval na ministerstvu školství, kde měl na starosti financování vysokých škol. V létě 2008 nastoupil na ministerstvo zemědělství, které tehdy vedl Petr Gandalovič z ODS. Nejprve byl vrchním ředitelem, od roku 2009 ministerským náměstkem.
Kušnierz měl opět na starosti peníze, na ministerstvu zemědělství se věnoval například dotační politice a také veřejným zakázkám. V dubnu 2009 zadal bez výběrového řízení dvě IT zakázky za více než půl miliardy korun. Podle antimonopolního úřadu přitom měl vypsat tendr. Jenže v den, kdy úřad vydal předběžné opatření, kterým zakázal smlouvy uzavřít, Kušnierz obě zakázky podepsal. Údajně to bylo jen chvíli před tím, než na ministerstvo přišel fax se zákazem od antimonopolního úřadu. Smlouvy se už nemohly vzít zpět a ministerstvo za to dostalo pokutu 1,8 milionu korun.
Gandalovičův nástupce Jakub Šebesta pak Kušnierze z funkce náměstka odvolal. „Ministr Šebesta dospěl k tomuto rozhodnutí na základě nekompetentních manažerských kroků bývalého náměstka,“ stálo v tiskové zprávě.
V prosinci 2009 se Kušnierz stal ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která rozdělovala evropské dotace v Ústeckém a Libereckém kraji. Do funkce ho přivedl Jiří Šulc. Tedy stejný člověk, který ho deset let před tím odvolával z mostecké radnice. Šulc se totiž mezitím stal hejtmanem a pak i předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
Od statisíců k miliardám
„Z funkce vedoucího odboru mosteckého městského úřadu jsem ho odvolával jako mladého a možná zbrklého a nezkušeného člověka. Myslím si, že mezitím dospěl a poučil se,“ vysvětloval tehdy Šulc pro MF DNES. „Každý z nás udělá v životě nějakou chybu a myslím, že už je životem docela dost vyškolen a dostal tolik za ponaučenou, že už nikdy nic takového neudělá,“ dodal.
Jenže v březnu 2011 policie Kušnierze obvinila z toho, že při rozdělování evropských dotací žádal a bral statisícové úplatky. Celkem podle soudu šlo nejméně o 1,7 milionu korun. Dva roky na to ho soud poslal pravomocně na pět let do vězení a dal mu také pokutu 750 tisíc korun.
Mezitím policie provedla v sídle dotačního úřadu další razii, obvinila Kušnierze a další úředníky z toho, že ovlivňovali, které projekty získají evropské dotace, celkem za 1,4 miliardy korun. Kušnierz šel podruhé do vězení, v dubnu 2017 dostal sedmiletý trest a zákaz práce s evropskými dotacemi.
Policie však dál případ rozkrývala a Kušnierz i napotřetí sehrál klíčovou roli. Znovu byl obviněn z ovlivňování evropských dotací, nejprve vinu popíral, pak ale všechno přiznal. Sám o sobě před soudem tvrdil, že byl jen loajální a poslušný. A detailně popsal, jak k manipulacím docházelo, které projekty byly ovlivněny a že desítky milionů končily u žadatelů napojených na ČSSD a ODS, které tehdy v Ústeckém kraji vládly.
Kušnierz se stal korunním svědkem a jeho svědectví vedlo k zatčení dalších vlivných severočeských politiků, několika poslanců a hejtmanů. Podle policie způsobili škodu za více než 13 miliard korun. Před soudem ale Kušnierz vzal přiznání zpět a tvrdil, že ho k němu policie donutila. Soudní řízení běží dosud.