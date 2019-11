Kontroloři v jižních Čechách odhalili dva případy nelegálních porážek masa

Veterináři odhalili dva případy nelegální porážky a prodeje masa v jižních Čechách. Na Strakonicku se v budově zemědělského družstva nelegálně porážela prasata, na Písecku se pak prodávalo hovězí maso z domácí porážky. Za porušení zákona hrozí milionová pokuta za neschválenou porážku, za prodej masa z domácí porážky pak 20 000 korun, sdělil za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Praha 15:56 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Strakonicku se v budově zemědělského družstva nelegálně porážela prasata, na Písecku se pak prodávalo hovězí maso z domácí porážky¨(ilustrační foto) | Foto: Ľubomír Smatana

Vážnější přestupek je ten ze Strakonicka. „V objektu družstva docházelo k porážení prasat, která si člen družstva od družstva zakoupil. Porážela se zde také prasata zakoupená u jiného chovatele. Porážka přitom nebyla schválena krajskou veterinární správou, nebyla tak pod veterinárním dozorem a tedy nebyla ani prováděna řádná veterinární prohlídka jatečných prasat,“ uvedl Majer.

Ceny jatečných prasat jsou nejvyšší za posledních 11 let. V obchodech zdražuje vepřové maso i uzeniny Číst článek

Krajští veterináři zakázali používání prostor pro porážku, přestupek bude řešený ve správním řízení.

Domácí porážky

Ve druhém případě přišli veterináři na kontrolu poté, co chovatel ohlašoval větší množství domácích porážek skotu. Podle zákona legislativy mohou být domácí porážkou poražené maximálně tři kusy skotu staršího dvou let a mladšího šesti let.

Každou porážku skotu a jelenovitých musí chovatel minimálně tři dny předem ohlásit krajským veterinářům.

Německý poslanec za Zelené navrhl vyšší daň z masa. Mohlo by to zlepšit život zvířat i snížit spotřebu Číst článek

„Kontrolovaný chovatel však v polovině letošního října nahlásil již šestou letošní porážku. To bylo podezřelé a naznačovalo, že zde může docházet k nelegálnímu obchodování s masem. To se potvrdilo, poté co chovatel na základě její fingované poptávky prodal veterinární inspektorce deset kilogramů hovězího masa,“ dodal Majer. Následně se podle něj přiznal, že si chtěl přivydělat.

Veterináři připomínají, že se výrobky z domácí porážky nesmí prodávat, jíst je mohou členové domácnosti o „osoby blízké“. Domácích zabijaček prasat, ze kterých si lidé odnáší jitrnice, jelítka nebo škvarky, loni o zhruba 3000 ubylo na přibližně 104 000, odhadlo již dříve ministerstvo zemědělství. Před zhruba desetiletím šlo o téměř dvojnásobek ročně.

Nejde letos o první zjištěné nedovolené zpracovávání masa. Dvěma nelegálním „bourárnám“, které na konci zimy odhalili veterináři v Praze, uložila správa půlmilionovou pokutu.