Šídlo: Kdyby Zeman pronesl státnickou řeč, asi by nás to překvapilo. Mezi oceněnými mě překvapil Sýs

Prezident Miloš Zeman se v nedělním projevu při udílení státních vyznamenání nezamýšlel nad stavem Česka nebo nad vizí země do budoucna, což by možná mnozí při 100. výročí vzniku státnosti čekali. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl komentátor Jindřich Šídlo ze serveru Seznam Zprávy. Mezi oceněnými jsou podle něj tradičně Zemanovi přátelé a sponzoři. Nejvíc ho prý překvapilo vyznamenání pro komunistického básníka Karla Sýse. Rozhovor Praha 14:45 29. října 2018

Co vás na prezidentově projevu letos nejvíce překvapilo?

V zásadě nic. Prezident již několik let dodržuje v podstatě stejnou formu tohoto projevu před udělováním vyznamenání.

Nijak se nezamýšlí nad stavem země nebo nad vizí do budoucna, což by možná mnozí při 100. výročí vzniku státnosti čekali.

Prezident na základě jednotlivých oceněných popisuje jednotlivé fragmenty, takže z toho ani nevybočil. Vsázel jsem se, jestli dojde na Zdeňka Bakalu. Došlo. V tomto směru jsem spokojen, nic mě nepřekvapilo.

Prezident ocenil třeba jednoho z mužů 28. října a pozdějšího československého premiéra Antonína Švehlu, ale jinak jsme během večera o stém výročí nezávislosti neslyšeli. Jak to vnímáte?

Jak říkám, ani mě to nepřekvapilo, protože prezident, legitimně zvolený, kterého si lidé vybrali, každé veřejné vystoupení využívá, asi legitimně, k nastolování své vlastní agendy. Když dokáže ve sněmovně při jednání o rozpočtu prosazovat své názory na inkluzi, tak nemůžeme čekat, že 28. října se z něj najednou stane velký státník. On si na to ostatně ani nikdy nehrál, respektive v posledních letech to z jeho projevů zcela zmizelo.

Kdyby prezident pronesl nějakou státnickou řeč, možná by nás to překvapilo víc než to, co pronesl v neděli večer a čím udal tón dalšímu průběhu večera a seznamu vyznamenaných.

Zastavme se právě u vyznamenaných. Překvapilo vás jméno některého z oceněných?

Je potřeba říct, že je právem prezidenta udělit vyznamenání, komu chce. V těch jménech jsou zcela nezpochybnitelná jména samozřejmě hrdinů z Afghánistánu, některých vědců a osobností jako předseda vlády Švehla.

A pak jsou tam jako tradičně přátelé a sponzoři prezidenta Zemana, což je věc, která se táhne již od prvního udělování v roce 2013.

Z této sestavy mě nejvíc překvapil komunistický básník a milicionář Karel Sýs. Jeho zásluhy o vlast jsou patrně známy jen komunistické straně, která ho navrhla, a prezidentu Zemanovi, který jej ocenil.

Ale jak říkám, je to právo prezidenta. A každý prezident si tak trochu vybírá podle svého vkusu. A když se podíváme na ty osobnosti, jak byly odměňovány za prezidenta Havla, tak za prezidenta Klause a prezidenta Zemana, tak tam nějakou logiku najdeme.