Senátoři radí vyznamenat Mašínovou nebo Remka. ‚Od Zemana nikdy,‘ odmítla předem sestra odbojářů

Zemřel politický vězeň František Suchý. ‚Buď udávej, nebo dostaneš špagát,‘ tlačil na něj komunistický režim

Zemřel politický vězeň František Suchý, bylo mu 91 let. Angažoval se v odboji. Když ho začátkem padesátých let chytili, odmítl spolupráci s komunisty a ve vězení strávil dvanáct let.