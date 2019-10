‚Ochránce‘ Koněva Černohorský přijde, bojovník Vodička mlčí. Koho letos Zeman opět nepozval na Hrad?

Ochránce Koněvovy sochy Jiří Černohorský ano, nejvyšší státní žalobce Pavel Zeman nikoliv. Stejně jako v předchozích letech i letos je velkým tématem, kdo se bude účastnit slavnostního udílení státních vyznamenání na Pražském hradě 28. října.

Pozvánka od prezidenta Miloše Zemana opět nedorazila mnoha ústavním činitelům. Několik z nich pro server iROZHLAS.cz uvedlo, že si myslí, že prezident Zeman na oslavy zve pouze své kamarády a lidi, kteří ho nekritizují.

„Od kolegů vím, že pan prezident rozdělil společnost na jeho přátelé a zbytek lidstva," řekl třeba poslanec Petr Gazdík (STAN).

„Obdržel jsem pozvánku na Pražský hrad, není to fake, co lítá po facebooku. Celkem určitě se zúčastním,“ řekl pro iROZHLAS.cz aktivista a kandidát do Evropského parlamentu za Alianci národních sil Jiří Černohorský. Ten se v posledních týdnech „proslavil“ jako ochránce pomníku sovětského maršála Koněva v pražských Dejvicích.

Na slavnostní připomenutí vzniku Československé republiky, na němž prezident na Pražském hradě každoročně uděluje státní vyznamenání, ale už tradičně nedostali pozvánku na rozdíl od Černohorského významní ústavní činitelé, jako je třeba nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nebo někteří předsedové sněmovních stran.

‚Nepřekvapuje mě to‘

Do Vladislavského sálu na udílení vyznamenání ani na následnou recepci tak nedorazí předsedové pravicových opozičních stran, kteří často hlavu státu kritizují.

„Nepřekvapuje mě to, nedostal jsem ji (pozvánku – pozn. red.) ani v minulosti. Důvodem je to, že se prezident Zeman k veřejným ústavním činitelům chová selektivně, zve jenom ty, kteří ho podporují, nebo ty, kteří se k němu staví neutrálně,“ řekl pro iROZHLAS.cz předseda TOP 09 Jiří Pospíšil s tím, že Zeman podle něj tento státní svátek pojímá jako svoji osobní akci.

Pozvánka nedorazila ani šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi. „Byl jsem pozván na koncert Paměti národa. Účast jsem potvrdil a oslavím tento důležitý státní svátek zde,“ napsal redakci v SMS zprávě.

Na koncertě Paměti národa se potká i s kolegou ze sněmovny, předsedou Starostů a nezávislých Vítem Rakušanem. „Už dlouhodobě jsem měl naplánovanou účast na pietním aktu v Kolíně. A večer se účastním koncertu Paměti národa,“ uvedl pro iROZHLAS.cz s tím, že ani jemu pozvání nepřišlo.

Účastnit se slavnostního večera ale nebude ani předseda lidovců Marek Výborný, který si bude připomínat vznik republiky v Pardubicích, ani předseda ODS Petr Fiala, jak serveru iROZHLAS.cz řekl jeho mluvčí Václav Smolka.

Z předsedů sněmovních stran tak dorazí jen šéf komunistů Vojtěch Filip, předseda SPD Tomio Okamura i předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Ti všichni pozvání i účast na dotaz redakce iROZHLAS.cz potvrdili. Zatím každý rok se večera účastnil i předseda nejsilnější sněmovní strany ANO a současný premiér Andrej Babiš.

‚Přátelé a zbytek lidstva‘

Pozvánka ale nepřišla ani dalším zákonodárcům. Poslanec Petr Gazdík (STAN) neočekává, že by ještě dorazila. „Od kolegů vím, že pan prezident rozdělil společnost na jeho přátelé a zbytek lidstva,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Dodal, že kdyby ještě pozvánka dorazila, zvážil by, zda by se rozhodl v pondělí přijít. „Ona ale nedorazila a nedorazí, takže se touto otázkou nemusím zabývat. Momentálně mám s celou rodinou koupené lístky na koncert Paměti národa a myslím, že to bude velmi důstojná oslava 28. října. Budu tam se svými dětmi, což je pro mě důležité,“ vysvětlil. Pozván nebyl ani první místopředseda hnutí STAN Jan Farský, který to potvrdil serveru iROZHLAS.cz.

Pozvání na Hrad nedostala ani velká Zemanova kritička poslankyně Miroslava Němcová z ODS. Ta například na protest opustila sál během prezidentova inauguračního projevu, protože se jí nelíbila jeho slova. Prezidentovo pozvání ale ani nečekala.

„Loni jsem napsala prezidentovi republiky otevřený dopis, v němž jsem loňskou pozvánku odmítla s tím, že nebudu chodit ani na ty další oslavy, protože nesouhlasím se způsobem, jakým Miloš Zeman vykonává nejvyšší ústavní funkci v naší zemi. To znamená, že podrývá autoritu institucí, jako je Ústavní soud, jako je Senát, jako je Nejvyšší státní zastupitelství nebo Bezpečnostní informační služba,“ uvedla s tím, že by pozvání stejně nepřijala.

Podle jejích slov se přitom pozvánka z Hradu vyhnula řadě jejích kolegů ze strany. „Je pro mě velmi zvláštní, že jsem se dnes dozvěděla, že pozvánku z poslaneckého klubu ODS nedostali místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, předsedkyně sněmovního výboru Jana Černochová, předseda sněmovního výboru Marek Benda. Tito čtyři, kteří z titulu své funkce a z úcty k Poslanecké sněmovně nikdy panu prezidentovi neudělali nic, co by si mohl vyložit jako nepřátelský akt,“ dodala s tím, že si Zeman dělá z 28. října svůj svátek, kam zve jen své přátele a kývače.

‚Je to záměrné‘

Z TOP 09 se pro server iROZHLAS.cz vyjádřil Dominik Feri a Miroslav Kalousek. „Má asistentka volala na protokol Pražského hradu a bylo jí sděleno, že to je jaksi záměrné,“ uvedl Feri v souvislosti s neobdržením pozvánky.

„Mrzí mě to, a ne proto, že bych to chtěl teatrálně odmítnout, ale ještě teď, když je tak významné výročí, tak bych samozřejmě velmi rád přišel. Z tohoto důvodu mě to mrzí, ale čas na Hradě není jediný způsob, jakým se dá oslavit 28. říjen,“ dodal Feri.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek pozvánku nedostal ani loni. „Musím říct, že i letos je tedy řádový den pro mě velkou poctou, protože být mezi těmi, které Miloš Zeman vyřadil z pozvánek na Hrad, chápu jako státní vyznamenání,“ uvedl.

Místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin na svém twitterovém profilu napsal: „Kam moji předkové chodili volit české krále, tam mě dnes nepozve prezident. Nevadí mi to. Vadí mi, že dočasný prezident si usurpuje státní svátek způsobem, který by si ani monarcha nedovolil.“ Pozvání nepřišlo ani senátoru Václavu Láskovi (SEN21), který inicioval ústavní žalobu na hlavu státu.

Kam moji předkové chodili volit české krále, tam mě dnes nepozve prezident.

Nevadí mi to.

Vadí mi, že dočasný prezident si usurpuje státní svátek způsobem, který by si ani monarcha nedovolil — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) 23. října 2019

Server Seznam Zprávy napsal, že pozvánku do Vladislavského státu nedostal nikdo z Pirátů ani z TOP 09, ze STAN má být podle serveru pozvána jen poslankyně Jana Krutáková a poslanec Petr Pávek.

Zeman ne, Rychetský ano

Nejvyšší státní žalobce Pavel Zeman prý pozvánku na slavnostní udílení státních vyznamenání na Pražském hradě 28. října zatím nedostal. V SMS zprávě pro server iROZHLAS.cz to potvrdil jeho mluvčí Petr Malý.

Před více než rokem se Pavel Zeman odmítl dostavit na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Nejvyšší státní zastupitelství totiž tehdy dohlíželo na vyšetřování kauzy v Lesní správě Lány spadající pod prezidentskou kancelář. Podle zjištění serveru Seznam Zprávy z roku 2017 nechtěl Pavel Zeman ohrozit integritu vyšetřování.

„Od té doby, kdy pan nejvyšší státní zástupce odmítl schůzku s panem prezidentem za situace, kdy bylo Nejvyšší státní zastupitelství činné v kauze Lesní správy Lány, pan nejvyšší státní zástupce žádné pozvání na Hrad nedostal a s žádným už ani nepočítá,“ uvedl již dříve Malý.

Na Hrad ale dorazí předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který se také k Zemanově působení ve funkci v minulosti vyjadřoval kriticky. „Vzhledem k tomu, že pan předseda nevnímá pozvánku na oslavu státního svátku personifikovaně, ale jako pozvání pro ústavní instituci, domnívá se, že je jeho povinností tam jít,“ uvedla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Nedávno byl Rychetský terčem kritiky hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka i prezidenta Miloše Zemana. Kritika následovala poté, co Rychetský uvedl, že pokud si někdo zaslouží pohřeb se státními poctami, je to herečka Vlasta Chramostová.

Prezident Miloš Zeman během předávání státních vyznamenání 28. října 2017 | Zdroj: Pražský hrad

Devět rektorů

Rektoři za prezidentů Václava Havla i Václava Kaluse na slavnostní akt vždy chodili. Zeman ale v roce 2013 nepozval tehdejšího rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka, protože ten před sněmovními volbami odmítl prezidentovo politické vystoupení na univerzitní půdě. Od té doby Bek ani další rektoři na Hrad buď zváni nebyli, nebo pozvání odmítali.

Letos by jich na Hrad podle dřívějšího zjištění Radiožurnálu mělo dorazit devět – pozvání přijal třeba rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima nebo současný rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Tři rektoři neměli pozvánku obdržet vůbec – rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Václav Báča, který ji ale očekává během zítřka, rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček a rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Martin Balej.

Bývalí protikandidáti

Účastnit se s největší pravděpodobností nebudou ani někteří Zemanovi protivníci z prezidentské kampaně. Marek Hilšer zatím neví, zda byl pozván. „I kdybych pozvánku dostal, tak by to byla s největší pravděpodobností pozvánka na recepci ve Španělském sále, a ne na předávací ceremoniál. Nad důvody rozhodování prezidenta nechci nijak spekulovat, protože prezidentova duše je tak temná, že jen on sám ví, co je motivem jeho chování,“ vyjádřil se v SMS zprávě pro server iROZHLAS.cz.

Jiří Drahoš prý pozvánku už delší dobu nedostává. „Nevím proč – to je spíše dotaz na hradní protokol. 28. večer na Hrad nejdu, ale už tradičně položím týž den kolem poledne věnec k soše Tomáše Garrigue Masaryka na Hradčanském náměstí,“ uvedl redakci.

Hrdlička nedorazí, Vodička mlčí

Nedorazí ani podnikatel a lobbista Tomáš Hrdlička. „25. října letím vyvětrat chalupu na Seychelách. Je to bohužel daň za vlastnictví nemovitosti v zahraničí. Takže tentokrát (na rozdíl od minulého října a inaugurace prezidenta) se tento významný den musí obejít bez mojí účasti,“ uvedl pro server iDnes.cz Hrdlička, který Miloši Zemanovi pomáhal v obou prezidentských volbách. Od minulého roku je navíc i přiznaným sponzorem jeho kampaně.

Zda se akce na Hradě zúčastní předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička, který patří k zastáncům současného prezidenta, není jasné. Na dotaz serveru iROZHLAS.cz neodpověděl. „Je to moje osobní věc a myslím si, že vám do toho nic není,“ uvedl pouze.