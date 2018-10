Generálové, sportovci i vědci. Přečtěte si jméno po jménu, koho vyznamenal prezident Zeman

Prezident České republiky Miloš Zeman v neděli 28. října vyznamenal na Pražském hradě 41 lidí, v minulém roce jich bylo 39. Jsou mezi nimi vojáci, sportovci, lékaři, vědci nebo spisovatelé. Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva obdrželo šest osobností, například legionář Stanislav Čeček a politik Antonín Švehla (oba in memoriam) nebo dále pracovník Československého rozhlasu Karel Lánský. Praha 20:50 28. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České republiky Miloš Zeman | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Seznam vyznamenaných 28. října

Medaile Za hrdinství

št. prap. Kamil Beneš in memoriam

Voják Kamil Beneš zahynul během srpnového sebevražedného útoku v Afghánistánu. 28letý desátník byl v armádě od roku 2013 a na zahraniční misi poprvé. Žil v Hluboké nad Vltavou, kde zanechal ženu a malého syna, kterého nikdy neviděl, protože se narodil až po jeho odjezdu na misi.

št. prap. Martin Marcin in memoriam

Martin Marcin nastoupil do armády v roce 2003. Na vojenské misi byl popáté, dvakrát předtím působil v Kosovu, do Afghánistánu byl vyslán potřetí.

št. prap. Patrik Štěpánek in memoriam

Patrik Štěpánek byl nejmladší z trojice vojáků, kteří padli letos v srpnu v Afghánistánu. V armádě sloužil od roku 2015. Pocházel z obce Mokrouše na Plzeňsku. Měl rád horolezectví a také americký fotbal, v minulosti hrál za tým Pilsen Patriots.

Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy

arm. gen. Josef Bílý in memoriam

Josef Bílý sloužil jako důstojník nejprve v rakousko-uherské armádě, účastnil se bojů v první světové válce. Po vzniku Československa vstoupil do armády a jako zkušený voják brzy dosáhl hodnosti generála. Když v roce 1939 převzali kontrolu nad zemí nacisté, Josef Bílý založil a vedl odbojovou skupinu Obrana národa. O dva roky později byl za svoji ilegální činnost popraven.

div. gen. Stanislav Čeček in memoriam

Stanislav Čeček se zapojil do bojů československých legií v Rusku. Bojoval u Zborova či Bachmače, byl jedním z důležitých legionářských velitelů. Za první republiky působil mimo jiné jako náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

div. gen. Karel Husárek in memoriam

Karel Husárek byl prvorepublikový vojenský velitel. Dohlížel na budování pohraničního opevnění, které mělo sloužit jako obranný val proti vpádu německých vojsk. Podílel se rovněž na organizaci mobilizace v roce 1938. Husárek byl aktivní i během Pražského povstání. Zemřel v roce 1972.

Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy

Jan Gajdoš in memoriam

Československý olympionik a gymnastik, jenž na Olympijských hrách 1928 v Amsterdamu získal stříbro. V roce 1938 se stal v Praze trojnásobným mistrem světa. Po okupaci nacisty se přidal k odboji, v sokolské odbojové organizaci Jindra působil jako vedoucí odbojové skupiny v Brně. Počátkem roku 1944 byl zatčen gestapem a vězněn ve třech nacistických káznicích. Zemřel v roce 1945 na následky věznění v koncentračním táboře.

Karel Lánský

Karel Lánský nastoupil v dubnu roku 1968 do tehdejšího Československého rozhlasu. Zlatým hřebem jeho působení byl týden od 21. srpna, kdy do země vtrhla vojska Varšavské smlouvy. Společně s dalšími kolegy zachovával během bouřlivých událostí nestranné zpravodajství. V roce 1969 musel s rozhlasu odejít a živil se jako dělník. Po pádu komunistického režimu se do rozhlasu vrátil a vedl zahraniční redakci.

Antonín Švehla in memoriam

Antonín Švehla byl jednou z nejvýznamnějších osobností prvorepublikové politiky. Před 100 lety se podílel na vyhlášení samostatného Československa a je tak jedním z pěti mužů 28. října. Spoluvytvářel první ústavu a po vzniku státu byl prvním ministrem vnitra. Později se stal i československým premiérem, úřad zastával mezi léty 1922 až 1929. Švehla dlouhá léta vedl agrární stranu, v jejím čele zůstal až do své smrti v roce 1933.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. in memoriam

Český lékař, profesor zaměstnaný ve Fakultní nemocnici Ostrava. Byl popularizátorem endokrinologie. Napsal více než 200 odborných publikací a populárně naučných knižních publikací.

prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.

Český lékař, oftalmolog a vědec, který se zaměřuje na oční imunologii a zevní choroby oka. V mikrochirurgii především na transplantaci rohovky, chirurgii šedého zákalu, glaukomu a rekonstrukční chirurgii předního segmentu oka. Věnuje se také léčbě dioptrických vad. V roce 2001 založil Oční tkáňovou banku při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a také oční kliniku Lexum (1993), jednu z největších ve střední Evropě.

Medaile Za hrdinství

Darina Nešporová

Darina Nešporová je učitelka mateřské školy v Olomouci. Loni v červnu pohotově zareagovala, když ze silnice na lesní cestu sjelo auto, které mířilo na skupinku dětí. Nešporová tři děti odstrčila a čtvrté chránila vlastním tělem. Dětem se skoro nic nestalo, ona sama ale byla vážně zraněná. Po uzdravení k celé události řekla, že stejně by snad reagoval každý. Navíc jako učitelka má prý v popisu práce děti chránit.

Medaile Za zásluhy I. stupně

Erik Best, BSFS, MA, MBA

Erik Best je americký novinář žijící v Česku od počátku 90. let. Ve svém vydavatelství Fleet Sheet se zaměřuje především na cizince žijící u nás, dále v jiných českých médiích často analyzuje politické dění v USA i České republice. Je znám svými komentáři ve prospěch amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo české hlavy státu Miloše Zemana.

Petr Čech

Fotbalový brankář Petr Čech je český rekordman v počtu reprezentačních startů (124), devítinásobný držitel ocenění Fotbalista roku a čtyřnásobný vítěz nejvyšší anglické soutěže Premier League. Větsinu své kariéry strávil v londýnské Chelsea, od roku 2015 hraje za Arsenal. Je považován za jednoho z nejlepších brankářů na světě.

Michal David

Narodil se jako Vladimír Štancl do cirkusové rodiny Kludských. Na přelomu 70. a 80. let začal spolupracovat s producentem Františkem Janečkem a stal se ikonou československé popmusic. Jeden z jeho hitů – Poupata – se stal symbolem poslední spartakiády v roce 1985. Michal David skládá písně i pro své kolegy, například Helenu Vondráčkovou nebo Karla Gotta. Je rovněž autorem několika muzikálů. V posledních letech se vrací na výsluní popularity.

Ing. Jan Fencl

Bývalý politik za ČSSD a ministr zemědělství ve vládě Miloše Zemana v letech 1998–2002. Jako ministr prosadil vznik Vinařského fondu v Brně.

mult. dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD

Slovenský podnikatel a mecenáš umění, vzdělávání a zdravotnictví.

Ondřej Hejma

Zpěvák, skladatel a hudebník, který v minulosti působil jako dopisovatel agentury Associated Press v České republice. Příležitostně se věnuje také tlumočení a moderování televizních pořadů.

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

Ředitelka Střední zdravotnické školy v Praze 10. Somálská studentka od školy chtěla omluvu a 60 tisíc korun, protože jí nepovolila nosit při vyučování šátek. Kohoutová obvinění popřela, studentka podle ní nedodala požadované povolení k pobytu. Tento argument nakonec uznala soudkyně a žalobu zamítla.

prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.

Vědec a pedagog, který už desítky let působí na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve výzkumu se věnoval zpracovávání odpadů z kožedělného průmyslu.

MgA. Jiří Krampol

Jiří Krampol je herec, který letos oslavil 80. narozeniny. V 60. letech zažil slavnou éru Divadla na Zábradlí pod vedením Jana Grossmana. Komický talent pak rozvinul v 80. letech v divadle Semafor, kde vytvořil komickou dvojici s Miloslavem Šimkem. Hrál v mnoha televizních pohádkách a seriálech. Po emigraci Jana Třísky v roce 1977 se stal dvorním dabérem Jena-Paula Belmonda. Za celoživotní mistrovství v dabingu získal Jiří Krampol letos cenu Františka Filipovského.

Pavol Krúpa

Slovenský podnikatel Pavol Krúpa se stejně jako Miloš Zeman vymezuje vůči aktivitám podnikatele Zdeňka Bakaly. Krúpa před krajskými volbami v roce 2016 finančně podpořil Stranu práv občanů, jejíž je Zeman čestným předsedou a ve které působí i dva nejbližší prezidentovi spolupracovníci, kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý.

Společnost Arca Capital, ve které má Krúpa aktuálně třetinový podíl, vlastní například minerálky Ondrášovka, Karlovarská korunní nebo Šaratice.

Petra Kvitová

Petra Kvitová je jednou z nejúspěšnějších českých tenistek posledních let. Dvakrát se jí podařilo ovládnout londýnský Wimbledon, a to v letech 2011 a 2014, a také jednou Turnaj mistryň. Úspěchy slavila i v národních barvách. Na poslední letní olympiádě v Riu brala bronz ve dvouhře a celkem pětkrát vyhrála se svými spoluhráčkami Fed Cup.

Ester Ledecká

Ester Ledecká uspěla celkem třikrát na mistrovství světa ve snowbordu – dvakrát získala zlato, jednou stříbro. Dvě zlaté medaile přivezla také z letošní zimní olympiády v Pchjongčchangu. Kromě své hlavní disciplíny nenašla přemožitelku ani v superobřím slalomu na lyžích. Jako první sportovec v olympijské historii tak vyhrála na jedné zimní olympiádě disciplíny s různým vybavením. Jejím otcem je zpěvák a skladatel Janek Ledecký.

Jana Lorencová

Jana Lorencová je bývalá investigativní novinářka. Otevřela třeba kauzu lehkých topných olejů, ve které přišel stát na daních o desítky miliard korun. Věnovala se také krachujícím kampeličkám a později podle svých i metanolové kauze. V letech 2013–2017 byla poslankyní za hnutí ANO. Během angažmá ve sněmovně také třeba v roce 2016 podpořila návrh komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, že by za hanobení prezidenta mohl být až rok vězení. Návrh nakonec neprošel.

Mgr. Michal Macháček, PhD.

Historik a spisovatel Michal Macháček se zabývá česko-slovenskými a československo-sovětskými vztahy. Publikoval řadu odborných i popularizačních textů, přednáší a spolupracuje na filmové tvorbě s historickou tematikou.

Ing. Michal Majtán, PhD.

Ekonom a prognostik Michal Majtán působí ve Futurologické spoločnosti na Slovensku.

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Miloš Pešek je český lékař, pneumolog, onkolog a ftizeolog, zabývající se především tuberkulózou a dalšími plicními chorobami. V současnosti působí jako přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň.

prof. Vadim Petrov

Vadim Petrov je český hudební skladatel, klavírista a hudební pedagog. Za svůj život napsal přes 1400 skladeb. Vedle filmu psal hudbu i pro televizi, divadlo nebo pro Český rozhlas. Hudbu ale nevytvářel jen k hraným pohádkám a filmům, ale i k animovaným seriálům. Nejznámější je patrně Krtek Zdeňka Millera.

Lenka Procházková

Spisovatelka Lenka Procházková byla signatářkou Charty 77. Působila v diplomatických službách jako kulturní tajemnice na velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Miloš Zeman ji neúspěšně navrhl za členku Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

Pedagog, spisovatel, oborník v oboru strategického řízení, ekonomických modelů, strukturálního bilancování a spoluzakladatel Moravské vysoké školy v Olomouci.

Jaroslav Strnad

Český podnikatel, známý zejména svým působením v oblasti zbrojního průmyslu. Je člen představenstva holdingu Czechoslovak Group, do kterého patří mimo jiné výrobce automobilů TATRA TRUCKS a.s.

PhDr. Helena Suková

Helena Suková je bývalá česká profesionální tenistka, ženská světová jednička ve čtyřhře. Vyhrála 14 Grand Slamů, z toho devět v ženské čtyřhře a pět ve smíšené čtyřhře. Dále vyhrála ve čtyřhře Turnaj mistryň. Na okruhu WTA získala deset titulů ve dvouhře a šedesát devět ve čtyřhře.

PhDr. Milan Syruček

Publicista a spisovatel Milan Syruček působil například v MF Dnes, kde byl i zahraničním zpravodajem v Paříži, nebo ve vydavatelství Economia. Vymyslel a řídil projekt Evropská rodina, kdy čtyři média - TV Prima, Český rozhlas, Hospodářské noviny a Ekonom - sledovaly po dobu jednoho roku čtyři rodiny Francie, Polska, Německa a České republiky.

Karel Sýs

Předseda Unie českých spisovatelů, básník a spisovatel a novinář Karel Sýs. Ve své tvorbě kritizuje polistopadový vývoj. V posledních letech se věnuje také historických knih, které mapují neotřelou formou některé kapitoly české historie v 20. století.

Radek Štěpánek

Český tenista, který patřil až do ukončení kariéry v roce 2017 k nejlepším reprezentantům v tomto sportu. Z olympijských her v Riu De Janeiru si přivezl bronzovou medaili ze smíšené čtyřhry. Zásadním způsobem se podílel také na úspěchu českého týmu v Davis cupu, když v letech 2012 a 2013 svým vítězstvím rozhodl o triumfu České republiky. Od roku 2017 pracuje jako trenér, koučoval například Novaka Djokoviće.

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

Lékař, pedagog a vědec. Je čelný představitel české sociální pediatrie. Působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

RNDr. Václav Větvička

Botanik, spisovatel a popularizátor vědy. Je autor několika desítek publikací.

Ing. Alena Vitásková

Vitásková byla v letech 2011–2017 předsedkyní Energetického regulačního úřadu. V této funkci šla proti mnohamiliardovým dotacím pro solární elektrárny. Za údajné předčasné udělení licence dvěma slunečním elektrárnám pak stanula před soudem a hrozilo jí až 8 a půl roku vězení. Letos v lednu jí Vrchní soud v Olomouci zprostil obžaloby. Prezident ji chce vyznamenat za boj proti solárním baronům.

MgA. Ivan Vyskočil

Pražský rodák, absolvent herectví na DAMU. Ivan Vyskočil nejdéle působil v Divadle Jiřího Wolkera, které se zaměřovalo na dětské diváky. Ti ho znali například z televizního seriálu Létající Čestmír. V 90. letech založil vlastní hereckou společnost a angažoval se také v politice. V roce 1998 neúspěšně kandidoval do Senátu za Demokratickou unii, v roce 2013 podpořil před volbami ČSSD, v letech 2017 a 2018 zase hnutí ANO a prezidenta Zemana.

PhDr. Zdeněk Zbořil

Zdeněk Zbořil je český politolog, historik a vysokoškolský pedagog.