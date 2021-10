Předávání státních vyznamená se z 28. října odkládá na později. Důvodem je zdravotní stav prezidenta

„Ceremoniál bude odložen na pozdější termín, pokud pan prezident nerozhodne jinak,“ uvedl na brífinku pro novináře Mynář.

Prezident Miloš Zeman je stále hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Kromě ceremonie 28. října neproběhne ani tradiční setkání s diplomaty, které zpravidla probíhalo 27. října večer. Pro server iROZHLAS.cz to ve čtvrtek potvrdil hradní protokolář Vladimír Kruliš.

Odložení události přichází druhý rok po sobě. V loni se státní vyznamenání nepředávala kvůli epidemii koronaviru. Loňští laureáti se tak měli účastnit letošního předávání.

Jak bude předávání státních vyznamenání vypadat, rozhoduje prezident. Ten může pověřit, kdo vyznamenání předá, nebo událost odložit.

Právě k odložení vyzval ve středu 20. října premiér Andrej Babiš (ANO), pokud prezident bude i nadále hospitalizován. Zároveň uvedl, že sám předávat vyznamenání nechce.

„Určitě žádné vyznamenání nebudu předávat, nebylo by to vhodné. Mělo by se to odložit,“ uvedl Babiš pro CNN Prima News. Za nevhodné považuje i předávání Vratislavem Mynářem.

Ještě 11. října ředitele hradního protokolu Pražský hrad uvedl, že se ceremoniál chystá ve standardním formátu. Nevyloučil, že by akci mohla ovlivnit epidemická situace stejně jako loni.

„Zaslouží si přebírat vyznamenání ve stejném slavnostním prostředí,“ poznamenal Kruliš k oceněným za minulý rok, kdy Pražský hrad pouze zveřejnil seznam laureátů.

Hrad tradičně seznam lidí, které prezident vyznamená, tají. V minulosti prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že Zeman in memoriam udělí medaili Za hrdinství štábní praporčici Michaele Tiché a Řád bílého lva slíbil udělit in memoriam Petru Kellnerovi. Podle Kruliše byli všichni ocenění osloveni a prezident podepsal udělení nebo propůjčení státních vyznamenání.