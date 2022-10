Medaili za zásluhy obdržel zakladatel Moravanky. Jan Slabák hrál poprvé s kapelou už v roce 1972

Moravanka proslavila naši zemi nejen v Evropě, ale po celém světě. V jejích stopách vykročila i řada německých, rakouských nebo holandských dechových hudeb. V době největší slávy měla Moravanka více než 400 vystoupení ročně. Na státní svátek 28. října 2022 prezident Miloš Zeman udělil kapelníkovi Janu Slabákovi medaili Za zásluhy, a to v oblasti kultury. Brno 14:16 29. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Slabák, zakladatel dechové kapely Moravanka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V životě Jana Slabáka sehrála velkou roli náhoda. Když si u učitele Josefa Frýborta vybíral hudební nástroj, padl jeho zrak na trumpetu, prostě se mu na první pohled zalíbila. Přestože pan učitel byl houslista, rozpoznal v něm talent. Malý Janek totiž foukl do trumpety a rovnou vyloudil tón, což není samozřejmost.

Pak už šlo o to rozvíjet talent. Přes všechny překážky se to dařilo. Janovi rodiče sice ne úplně dobře chápali, proč by měl jít na konzervatoř, ale i tam se dostal. A právě tam si ho všiml Jaromír Hnilička, přední moravský trumpetista a hráčská legenda Orchestru Gustava Broma. Muzikantsky Jana Slabáka adoptoval a díky tomu si několikrát v legendárním jazzovém orchestru zahrál.

Dodnes je také jedním z mála hráčů, kteří se dostali na „židli“ v prestižní brněnské filharmonii bez konkurzu. Zase to bylo náhoda, prostě přišel na záskok a zahrál tak, že si ho v jeho 19 letech ve filharmonii rovnou nechali.

Vznik kapely

A pak to přišlo, opět náhoda, tentokrát nápad v hospodě. Předělat pro dechový orchestr moravské lidovky. Od nápadu vedla poměrně krátká cesta do našeho rozhlasového studia v Brně - a v roce 1972 se tak k posluchačům dostaly první nahrávky Moravanky.

Jan Slabák je tehdy donesl k poslechu i panu Bromovi domů, aby mu je „zkritizoval“. Gustav Brom je soustředěně poslouchal, paní Bromová mu k poslechu přinesla kávu a když slyšela Moravanku, hned zajásala a trvala na tom, aby Gustav ihned zavolal jejich manažera, aby začal „pást“ i tehdy nově narozenou Moravanku.

