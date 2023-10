Kancléř, ministr, předseda i neúspěšný kandidát. Pavel ocenil Schwarzenberga za zásluhy o stát

Prezident Petr Pavel v sobotu večer ocenil i Karla Schwarzenberga. Ve Vladislavském sále Pražského hradu ocenění předal do rukou jeho syna, jelikož čestný předseda TOP 09 je dlouhodobě v nemocnici. Radiožurnál přinesl jeho medailonek. Praha 22:08 28. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Schwarzenberg byl v 80. letech předsedou Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Karel Schwarzenberg se narodil v roce 1937 v Praze a byl pokračovatelem historického šlechtického rodu. Po komunistickém puči v roce 1948 odešla celá jeho rodina do Rakouska. Karel Schwarzenberg pak vystudoval práva a také lesnictví. V 80. letech byl předsedou Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva.

V roce 1990 se vrátil do vlasti a snažil se mimo jiné udělat něco pro obnovu zanedbaných památek.

„Československo nemá moře ani lyžařské možnosti, jako má Švýcarsko nebo Rakousko. Má ale překrásné památky. Ty sem táhnou nesčetné turisty, což musíme využít. Památky tu byly od Chebu přes Prahu až na východní Slovensko,“ pronesl už jako šéf kanceláře prezidenta Václava Havla, se kterým spolupracoval do roku 1992.

Do vysoké politiky se Karel Schwarzenberg poprvé zapojil v roce 2004, kdy se stal senátorem. Později byl poslancem a dvakrát ministrem zahraničí, konkrétně ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase (oba ODS).

Předseda TOP 09

V roce 2009 se stal Schwarzenberg předsedou nově vzniklé strany TOP 09. „Je nám naprosto jasné, že je to pro všechny riziko, poněvadž Miroslav Kalousek i já máme během let vydobytý politický kapitál, který vsadíme do hazardu, o kterém nevíme, jak dopadne,“ řekl při založení. Projekt uspěl a stal se alternativou pro konzervativnější pravicové voliče.

Karel Schwarzenberg patřil k nejoblíbenějším politikům, což se prakticky potvrdilo v historicky první přímé volbě prezidenta. Postoupil do druhého kola, ve kterém ovšem nestačil na vítězného Miloše Zemana.

„Doufám, že se mu podaří být prezidentem všech českých občanů. Podpořilo mě svým hlasem 45 procent českých občanů. Všem voličům, kteří šli v mrazu k urnám, musím vyjádřit dík a úctu. Děkuji mnohokrát a uvidíme se v lepších časech,“ vyjádřil se k výsledkům prezidentských voleb.

Humorný nadhled, vtipné glosy a občas i ostřejší slovník – i tím byl Karel Schwarzenberg proslulý. Když ho například fotografové nachytali, jak ve sněmovně podřimuje, komentoval to výrokem, že „když se kecají blbosti, tak spí“.