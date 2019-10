Nebyla to oslava hodná republiky, ale soukromý večírek, kritizuje Zemana senátor Fischer

Prezident Miloš Zeman na oslavy vzniku Československa nepozval své politické a názorové oponenty. V rozhovoru na TV Barrandov to vysvětlil tím, že jde o „lidi, kteří nemají příliš vlídný vztah k tomuto státnímu svátku a osobě prezidenta, a tak jim nebudu působit duchovní trauma, že by tam museli trpět.“ Pro a proti Praha 20:05 29. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Promítnutí prezidentových politických sporů do oslav vzniku republiky se nelíbí ani poslankyni Kateřině Valachové (ČSSD), ani senátorovi Fischerovi (nez.). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Prezident republiky má mít přesah mimo svou voličskou základnu. Ale u Miloše Zemana vidíme, že včera (v pondělí, pozn.red.) pokračoval v politickém boji, jako by si chtěl vyřizovat účty a zval na soukromý večírek. Toto nebyla státní oslava hodná republiky, kde se máme setkávat napříč politickými názory,“ míní nezávislý senátor Pavel Fischer.

Někdejší Zemanův protikandidát z poslední prezidentské volby pozvánku na Pražský hrad nedostal. Pokud by ji obdržel, na oslavy by prý přišel.

„Prezidenta Zemana považuji za svého prezidenta, je to nejvyšší ústavní činitel a regulérně vyhrál. Můžeme mít jiné politické názory a v řadě věcí s ním budu ostře diskutovat, ale respektuji jeho ústavní roli. Proto nechápu, že boří ústavní systém a kádruje lidi podle toho, jaký mají vztah ke státnímu svátku nebo k prezidentovi,“ podotýká senátor.

Fischer připomíná Zemanova slova, která pronesl na začátku svého druhého funkčního období, že chce být pokornější, méně arogantní a vstřícnější vůči lidem, kteří mají jiné názory: „Nenaplňuje ani své vlastní závazky, které veřejně dal. To je vážná věc.“

‚Svátek nás všech‘

Poslankyni Kateřině Valachové (ČSSD), která byla též hostem pořadu Pro a proti, také vadí, že se prezidentovy politické spory až příliš promítají do oslav vzniku republiky.

Nelíbí se jí ani prezidentovo vysvětlení, proč nepozval některé ústavní činitele, včetně dvou místopředsedů Poslanecké sněmovny. „Z hlediska vzájemné úcty mezi prezidentem a sněmovnou pozváni být měli. Bez ohledu na politickou příslušnost,“ zdůrazňuje s tím, že prezident by měl být velkorysejší.

„Je úplně jedno, jakou formu zvolí úřadující prezident. To, jakým státním svátkem 28. říjen je, určujeme my. Já, Pavel Fischer a 10 milionů občanů této země. Spíše než o závisti a zlobě bychom měli mluvit o tom, co se nám podařilo,“ říká.

Valachová oceňuje, že Fischer by případné pozvání na Hrad přijal: „Slyším od řady lidí, kteří pozváni nebyli nebo nebývají, že by stejně nepřišli. Jejich postoj není fér, protože buďto uznávám 28. říjen jako svátek nás všech a je mi ctí být ve Vladislavském sále, nebo ne.“