‚Ocenění si vážím, od Zemana ho ale nepřijmu.‘ Osobnosti, které převzaly vyznamenání až od Pavla

Jednou z výsad prezidentského úřadu je udělování státních vyznamenání. Od minulé hlavy státu Miloše Zemana ale ne všichni ocenění přijali. Bývalý předseda vlády i Senátu, politolog Petr Pithart, hudebnice Ida Kelarová, zpěvák Vladimír Mišík nebo astrofyzik Jiří Grygar si pro ně přišli až po výměně na Pražském hradě. Letos poprvé je uděloval Petr Pavel. Praha 5:00 29. října 2023

Oslavy vzniku samostatného Československa tradičně doprovází slavnostní předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu. Za éry prezidenta Miloše Zemana si politici stěžovali, že hlava státu buď zamítla jejich nominace, anebo jim na akci nepřišla pozvánka.

Ale ani ve chvíli, kdy byl Zeman ve shodě a navrhované osobnosti oslovil, neznamenalo to automatické udělení vyznamenání. Řada osobností ho totiž odmítla přijmout právě z exprezidentových rukou. Některé z nich si ale pro něj nyní došly k Petru Pavlovi.

Odmítnuté nominace

Současná hlava státu v sobotu ocenila šest desítek lidí. Web iROZHLAS.cz přináší výběr z těch, kteří dříve odmítli vyznamenání převzít od Zemana, a popisuje neshody, které za tím stály.

Petr Pavel propůjčil Řád bílého lva jednomu z „otců zakladatelů“ české politiky a ústavnosti. Petr Pithart převzal vyznamenání za „zvláště vynikající zásluhy o stát“. Nominaci na státní vyznamenání obdržel Pithart už v roce 2016, ale odmítl ji.

Tehdy ho navrhl ocenit senátní podvýbor za podíl na úspěšné politické transformaci po roce 1989. „Osobně mě mrzí rozhodnutí bývalého předsedy Senátu Petra Pitharta nepřijmout návrh na jeho státní vyznamenání,“ řekl České televizi někdejší předseda Senátu Milan Štěch.

Někdejší disent tehdy důvody sám nechtěl více rozvádět.

Ve stejném roce byl na vlastní žádost ze seznamu nominantů vyřazen také Jiří Grygar. Ani astrofyzik svůj záměr nezdůvodnil. Bývalý mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček však odmítal vysvětlení, že se Grygar pocty vzdal kvůli tomu, že by ji měl převzít z rukou Zemana.

Rychetský vs. Zeman O udělení řádu Pavlu Rychetskému Miloš Zeman informoval 28. října 2020, když seznam vyznamenaných Hrad zveřejnil na svém webu. Kvůli pandemii koronaviru se ale nekonalo tradiční předávání vyznamenání. Zeman ho přesunul na oslavy v roce 2021, kde už ale k předání nedošlo.

„Pokud v jednom z těchto dvou dnů prezident udělí buď Řád bílého lva, nebo Tomáše Garrigua Masaryka, tak to zůstává platné k tomu dni i zpětně. Jinými slovy, Pavel Rychetský je první v novodobých dějinách, ne-li od vzniku řádu ve dvacátých letech, u kterého se bude psát: Byl nositelem řádu od 28. října 2020 do dnešního dne (10. února 2021),“ uvedl tehdy pro Radiožurnál bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt.

Ocenění pak měl za rok 2020 obdržet tehdejší předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Jenže do ceremoniálu promluvily vzájemné animozity s exprezidentem a předávání se nakonec nekonalo.

Plánovaný Řád Tomáše Garrigua Masaryka soudce nezískal, protože zrušením volebního zákona v době předvolební kampaně prý poškodil Českou republiku. Argumentoval tak Zemanův mluvčí.

Petr Pavel Rychetskému v sobotu předal Řád bílého lva.

‚Od Zemana ne‘

Hned první rok v prezidentském úřadu chtěl Zeman vyznamenat hudebníka Vladimíra Mišíka. „Vážený pane presidente, velmi se omlouvám, ale z důvodu rostoucí nevole z některých Vašich rozhodnutí jsem dospěl k závěru Vámi nabízené státní vyznamenání nepřijmout,“ napsal mu ale tehdy umělec.

Medaili Za zásluhy měl Mišík převzít poprvé v roce 2013. Ocenění si nechal na klopu saka připnout až o deset let později od prezidenta Pavla.

Stejné vyznamenání převzala také Ida Kelarová. Od jejího odmítnutí ale uplynul pouze rok.

Zpěvačka, muzikantka a sbormistryně také nepřijala nominaci na státní vyznamenání od exprezidenta. „Dostala jsem krásnou zprávu, že jsem byla navržena na státní vyznamenání. Neumím si vůbec představit, že bych tuto významnou cenu, které si nesmírně vážím, měla přijmout od prezidenta České republiky Zemana. Tuto cenu jsem s lítostí odmítla,“ uvedla. „Nominace na státní vyznamenání si nesmírně vážím, zejména proto, že mě chtěli navrhnout sami Romové,“ vysvětlila také loni zpěvačka.

Nominaci Kelarové chtěl Senátu navrhnout referent pro oblast národnostních menšin Cyril Koky nebo předseda neziskové organizace JULIUS, z. s., Štefan Ličartovský.

Nominaci by ale od Zemana zpěvačka podle svých slov nemohla přijmout zejména proto, že „současného prezidenta nepovažuji za důstojného reprezentanta naší země a jeho rozhodnutí ve mně vzbuzují stud a vztek“.

Odmítli a dosud nedostali

Miloš Zeman chtěl v roce 2020 ocenit nečekaně zesnulého předsedu senátu Jaroslava Kuberu (ODS). Im memoriam mu plánoval udělit Řád bílého lva. Jenže tomu se vzepřela vdova Věra Kuberová.

„Prezidentská kancelář mě kvůli vyznamenání pro manžela minulý týden kontaktovala, ale moje odpověď zněla, že toto vyznamenání nechci přijmout. Protože prezidentská kancelář se do dnešní doby o nic nezajímala. A najednou mně přijde takové nespravedlivé, aby manžela vyznamenávali, ten by si to určitě nepřál touto formou,“ komentovala tehdy.

Kubera před smrtí plánoval vycestovat s delegací na Tchaj-wan, se kterým má Česko čilé obchodní styky. V tom se dostal do sporu se Zemanem, který vždy patřil k podporovatelům Pekingu v jeho názoru, že je ostrov pouze „odštěpeným územím“ Číny. Na Tchaj-wan posléze vyrazil Kuberův nástupce Miloš Vystrčil (ODS).

Kontroverzní Mašínové

Vyznamenat bratry Mašíny, nebo ne? To je otázka, která se před udělováním státních vyznamenání objevuje pravidelně. To nejvyšší jim stále chybí, v průběhu let ale dostali Josef a Ctirad hned několik jiných ocenění.

Řád bílého lva získal minulý rok jejich otec Josef Mašín. Ten byl členem protinacistické skupiny Tři králové, která se zaměřovala na sběr zpravodajských informací i na sabotážní akce a udržovala spojení s československým exilem. Dopadnout se je snažily tisíce policistů v čele s gestapem. Josefové Balabán a Mašín byli popraveni v letech 1941 a 1942, Václav Morávek spáchal před zatčením v březnu 1942 sebevraždu.

Od prezidenta Zemana odmítla za Mašína přijmout ocenění jeho dcera Zdena Mašínová. „Bylo mi sděleno, že má být předáno vyznamenání našemu otci panem prezidentem. Já ho odmítám převzít z rukou prezidenta,“ sdělila Seznam Zprávám. Převzala jej proto ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Vztah Mašínové a Zemana byl roky vyhrocený. Mimo jiné proto, že exprezident odmítal ocenit její bratry. Na stole přitom byla už v uplynulých letech nominace i přímo Zdeny Mašínové.

V roce 2018 byla na předběžném senátorském seznamu. Vyznamenat ji chtěli kvůli tomu, že byla perzekvována komunisty a vězněná. Zeman ale k jejímu vyznamenání neviděl důvod a označil ji jen za „něčí sestru“.

Během prvního udílení státních vyznamenání Petrem Pavlem získala řád Tomáše Garrigua Masaryka. Ocenění dostala za „vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva“.