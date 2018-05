Ledecká, Čech, rozhlasák Lánský i prvorepublikoví generálové. Sněmovna schválila nominanty na vyznamenání

Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, jak je schválila sněmovna

Propůjčení Řádu bílého lva:

- vojenské skupiny: 1) plukovník Květoslav Prokeš in memoriam, 2) generálmajor Josef Ocelka D.F.C. in memoriam, 3) Josef Bernat in memoriam, 4) armádní generál Josef Bílý in memoriam, 5) divizní generál Karel Husárek in memoriam, 6) armádní generál ing. Vojtěch Boris Luža in memoriam

- občanské skupiny: 7) ThDr. Anton Gebert in memoriam, 8) Karel Lánský, 9) Jan Gajdoš in memoriam

Propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka:

1) Karl Schrammel in memoriam, 2) Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. in memoriam, 3) Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.

Udělení medaile Za hrdinství:

1) Štěpán Gavenda in memoriam, 2) Věra Sosnarová, 3) Jaroslava Doležalová in memoriam

Udělení medaile Za zásluhy:

1) Naděžda Urbášková - v oblasti kultury a výchovy, 2) Josef Suchár - o územní celek, 3) Karel Sýs - o literaturu, 4) Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. - v oblasti vědy, 5) Prof. Vadim Petrov - v oblasti kultury, 6) Jaroslav Falta - v oblasti sportu, 7) Čestmír Sekanina - v oblasti sportu, 8) Ester Ledecká - v oblasti sportu, 9) Josef Klíma - za dlouhodobou a příkladnou investigativní novinářskou práci, 10) Petr Čech - v oblasti sportu, 11) Daniel Vávra - v oblasti hospodářství, umění a kultury, 12) Prof. ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h. c. - v oblasti vědy, 13) Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. - v oblasti vědy