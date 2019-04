Poslanci navrhují na udělení státního vyznamenání generála Pavla nebo youtubera Kovyho

Generál Jiří Šedivý, režisérka Věra Plívová-Šimková nebo youtuber Karel Kovář známý jako Kovy. I z těchto jmen navržených poslanci bude letos prezident Miloš Zeman vybírat osobnosti, kterým udělí 28. října státní vyznamenání. Celkem letos poslanci shromáždili přes tři desítky návrhů a další se ještě scházejí. Na senátním seznamu je pak pětadvacet osobností. Praha 6:21 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátoři pošlou na Pražský hrad celkem 25 návrhů státních vyznamenání. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Zdeňky Trachtové

„Minimálně po tři generace baví mládež, ale i dospělé svými úžasnými filmy, ať to byli Páni kluci, Krakonoš a lyžníci nebo třeba Lišáci, Myšáci a Šibeničák,“ vysvětluje nominování režisérky Věry Plívové Šimkové předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský.

Medaili by mohl dostat i kolega Plívové Šimkové - třiadevadesátiletý režisér Vojtěch Jasný, autor filmu Všichni dobří rodáci. Na státní vyznamenání ho totiž navrhuje lidovecký poslanec Marian Jurečka. Ten podává hned několik návrhů - ocenění by chtěl například také pro generály Petra Pavla a Jiřího Šedivého. Osobnosti z vojenského prostředí tvoří významnou část poslaneckých návrhů. Sněmovní podvýbor pro válečné veterány jich navrhuje hned pět. Jména schválil na středečním jednání, uvedla předsedkyně výboru Jana Černochová z ODS.

Vyznamenám válečného veterána Bočka nejvyšší třídou Řádu bílého lva, oznámil prezident Zeman Číst článek

„Náš podvýbor navrhuje propůjčit medaili za hrdinství panu podplukovníkovi Tichomiru Mirkovičovi a paní nadporučici Boženě Ivanové,“ řekla Černochová.

Youtuber na hrad

Podvýbor chce ocenit i vojenského historika Miroslava Čvančaru a in memoriam také generála Vojtěcha Lužu a generálmajory Karla Lukase a Františka Cháberu. Na Hrad půjde také jméno youtubera Karla Kováře nebo zakladatele serveru Manipulátoři.cz Petra Nutila - navrhnul je pirátský poslanec Tomáš Martínek.

„Rozhodl jsem se, že každý rok nominuji dvě osoby, které pomáhají ve svém volném čase zvyšovat mediální gramotnost tím, že ověřují informace, které se objevují na internetu a které jsou lživé,“ vysvětlil Martínek.

Mezi návrhy je například také americký antropolog českého původu Leopold Pospíšil. Poslanec TOP 09 Vlastimil Válek by pak chtěl ocenit významného biologa Augustina Svobodu.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

„Stál u vzniku hospicové péče, je to kvasinkolog. Vyvíjí a objevuje nové kvasinky. Je to strašně slušný člověk, úžasný učitel, který za Bolševika neměl jednoduchý život. Myslím si, že je to člověk, který si rozhodně za celý svůj život a za všechno co udělal nejen pro vědu, medicínu ale pro obyčejné lidi, zaslouží státní vyznamenání,“ uvedl Válek.

Kompletní seznam návrhů na státní vyznamenání má už senát, říká mluvčí horní komory Eva Davidová.

„Zatím je seznam v té fázi, že čítá 25 jmen. Jsou to opět osobnosti z řad válečných hrdinů, z oblasti vědy, medicíny, umělci a další,“ uvedla Davidová.

Celý seznam senát zveřejní až po projednání organizačním výborem. Český rozhlas ale zjistil, že na něm je například už potřetí zakladatel organizace Život 90 Jan Lorman. Mezi pětadvaceti osobnostmi navrženými senátem není žádná žena.