Od Bati po ‚Pepíčka‘ Zímu. Přečtěte si, koho vyznamenal prezident Miloš Zeman

Seznam vyznamenaných 28. října

Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy

arm. gen. ve výslužbě Emil Boček

Válečný veterán a poslední žijící český stíhací pilot RAF. Z domova odešel bojovat tajně v 16 letech. Sloužil ve Velké Británii u československé 310. stíhací perutě. Na kontě má 26 operačních letů nad Německem, Francií, Nizozemskem, Belgií a Dánskem. Po válce se vrátil do Československa. Pracoval jako soustružník.

gen. justiční služby prof. Bohuslav Ečer, in memoriam

Generál justiční služby a profesor mezinárodního trestního práva. Byl členem Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů, předsedou československé delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu pro potrestání válečných zločinců v Norimberku a soudcem Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Jako první vyslýchal K. H. Franka.

genmjr. Josef Ocelka, in memoriam

Válečný veterán, velitel 311. bombardovací perutě RAF. Jako první československý občan získal britský Záslužný letecký kříž. Odlétal 224 operačních hodin se 45 nálety. Zemřel po letecké nehodě při cvičném letu v červenci 1942.

genpor. Jaroslav Selner, in memoriam

Velitel 3. československé samostatné brigády v Sovětském svazu. Bojoval u Tobruku, kde ho zranila mina. Jeho brigáda osvobodila po bojích na Dukle Poprad, Liptovský Mikuláš nebo Žilinu. Do Sovětského svazu odešel v roce 1944, předtím působil ve Velké Británii. V 50. letech byl pronásledován komunistickým režimem. Částečné rehabilitace se dočkal v roce 1968.

Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy

Jan Antonín Baťa

Československý průmyslník, vizionář a spisovatel. V roce 1932 převzal po zemřelém bratrovi vedení firmy Baťa, jejíž byl jediným akcionářem. V roce 1939 odešel do exilu a po dvou letech cestování se usadil v Brazílii, kde založil několik měst a obuvnických podniků. V jihoamerické zemi také zemřel.

Václav Klaus

Bývalý český prezident a premiér, vzděláním ekonom. Na začátku 90. let spoluzaložil Občanskou demokratickou stranu. Předsedou vlády byl mezi lety 1992 a 1998. Do prezidentského úřadu nastoupil na dvě volební období v roce 2003.

Rudolf Schuster, in memoriam

Slovenský politik, diplomat a spisovatel. V roce 1999 usedl do křesla prezidenta země, které opustil o pět let později. Při obhajobě mandátu nepostoupil z prvního kola voleb.

Helmut Zilk

Rakouský novinář, politik a mezi lety 1984 a 1994 starosta Vídně. Byl vůdčí osobností Rakousko-české společnosti, státní vyznamenání mu chtěl v 90. letech udělit už Václav Havel. Z plánu ovšem kvůli obvinění Zilka z údajné spolupráce s StB sešlo. Sám Zilk zprávu německého deníku Süddeutsche Zeitung popřel.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

pplk. Jan Jelínek, in memoriam

Evangelický kazatel. Za druhé světové války žil na Ukrajině v komunitě volyňských Čechů. Na faře ukrýval pronásledované – nejprve Židy před Němci, později Ukrajince a Poláky před Rusy a Banderovci. Zachránil několik desítek lidí.

Medaile Za hrdinství

npor. ve výslužbě Božena Ivanová

Příslušnice 2. československé samostatné brigády v Sovětském svazu. Dvaadevadesátiletá Ivanová je držitelkou několika ocenění za účast ve druhé světové válce a také za celoživotní popularizaci armády.

plk. ve výslužbě Jarmila Halbrštatová

Jako dítě odešla s rodiči do Sovětského svazu. Po napadení Sovětů nacistickým Německem byla jako občanka protektorátu zatčena. Později vstoupila do československých jednotek. Účastnila se bojů o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev, Zaškov a další.

vrchní četnický strážmistr Karel Kněz, in memoriam

Veterán první světové války a člen protinacistického odboje. V roce 1942 pomáhal parašutistům ze skupiny Silver A. Po zabití Reinharda Heydricha byl vyslýchán gestapem, aby uchránil své spolupracovníky, v témže roce spáchal sebevraždu.

David Michajlak

Mladík, který se na koupališti v Dubí na Teplicku zastal ženy, kterou napadla skupina jiných žen. Samotného ho kvůli vstupu do konfliktu zbila skupina mužů.

štábní prap. Tomáš Procházka, in memoriam

Český voják a kynolog. Zahynul na zahraniční misi v Afghánistánu. Zemřel na základně v Herátu, kde ho zastřelil voják afghánské armády. Narodil se v Prachaticích. Před zahraniční misí v Afghánistánu působil v Chotyni, dříve se zúčastnil také mise v Iráku.

Kurt Taussig, in memoriam

Jedno z Wintonových dětí a letec královského letectva. Taussig se k britskému letectvu přihlásil v 18 letech, žádost ale poslal v němčině a byl Československou perutí odmítnut. Nevzdal to a nakonec k RAF nastoupil, a to do elitní 225. perutě. Do bojových operací se zapojil až začátkem roku 1945, později pak na spitfirech létal třeba také v Africe.

Medaile Za zásluhy I. stupně

Antonín Doležal

Český lékař. Patří mezi největší porodníky 20. století. Praxi začínal v nemocnici v Kladně, roky vedl pražskou porodnici U Apolináře.

Helena Haškovcová

Česká bioložka a filozofka. Jejím hlavním oborem je lékařská etika. Zabývá se právy pacienta, informovaným souhlasem nebo problematikou umírání a smrti.

Petr Hrdlička

Automobilový konstruktér a vývojář. Jeho nejznámějším počinem je populární osobní automobil Škoda Favorit.

Jaromír Jágr

Český hokejista, jeden z nejlepších útočníků v historii českého i světového hokeje. Kromě dlouhé řady individuálních úspěchů získal s českým národním týmem zlatou medaili na olympijských hrách v Naganu v roce 1998. I přes – na sportovní poměry – vysoký věk 47 let stále aktivně působí v dresu extraligového Kladna.

Eliška Junková-Khásová, in memoriam

Česká automobilová závodkyně, která jezdila ve vozech značky Bugatti. Ve 20. letech minulého století byla nejrychlejší závodnicí světa a jako jediná žena konkurovala i mužským závodníkům. S aktivní kariérou skončila v roce 1928. Pomáhala s přípravou výstavby Masarykova okruhu v Brně.

Miloslav Kala

Bývalý český politik ČSSD, mezi lety 2002 a 2008 poslanec. Od roku 2013 prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Letos na sebe upozornil služební cestou v Peru.

Josef Kalbáč

Český politik KDU-ČSL, v letech 2003 až 2008 senátor za Strakonice. Pracoval jako poradce bývalého prezidenta Václava Klause, kterého předtím veřejně podpořil jako kandidáta do úřadu.

Emir Kusturica

Srbský filmový režisér a hudebník, narodil se v Sarajevu do muslimské rodiny. Podporovatel ruského prezidenta Vladimira Putina se ve své tvorbě věnuje mimo jiné tematice spojené s občanskou válkou v Jugoslávii. V minulosti podpořil Miloše Zemana slovy, že pokud by mohl, volil by ho.

Kamil Lhoták, in memoriam

Malíř, grafik a ilustrátor. Jeden ze zakládajících členů Skupiny 42.

Michal Lukeš

Historik, slovakista a ředitel Národního muzea. Zasadil se o rekonstrukci budovy muzea na Václavském náměstí.

Jaroslav Madunický

Lékař Ústřední vojenské nemocnice. Specialista na laserové operace očí a korekce zraku.

Petr Martan

Publicista, spisovatel a lesník, který se zasazuje zejména za ochranu Šumavy. Člen zastupitelstva obce Čkyně. V roce 2017 kandidoval do sněmovny jako lídr jihočeské kandidátky Strany práv občanů, jejímž čestným předsedou je Miloš Zeman.

Jan Mašát

Vědec a chemik. Vynalezl bezodpadovou metodu výroby perchlormetylmerkaptanu, který se používá k výrobě pesticidů.

Hana Moučková

Starostka České obce sokolské. Historicky první žena, která sokolskou obec vede.

Rudolf Ovčaří

Podnikatel a investor. Zprivatizoval Třinecké železárny, spoluvlastnil Českou zbrojovku.

Milan Pernica

Jedna z hlavních postav české turistické scény. V roce 1947 začal na jižní Moravě pomáhat Klubu československých turistů s budováním sítě turistických značek. Cesty označoval prakticky sedmdesát let. Nyní působí v krajské komisi Klubu českých turistů.

Luboš Petruželka

Onkolog a terapeut. O pacienty se stará už přes 40 let. Na začátku minulého roku byl součástí lékařského konzilia, které hodnotilo zdravotní stav Miloše Zemana. Petruželka tehdy řekl, že Zemanova zdravotní dokumentace nevykazuje nic, co by nasvědčovalo onkologickému problému.

Vladimír Plašil

Podnikatel, majitel strojírenské skupiny Alta, která obchoduje hlavně v regionu bývalého Sovětského svazu. Plašil v minulosti přispěl na Zemanův nadační fond a Plašilův blízký spolupracovník financoval Stranu práv občanů.

Libor Podmol

Motocrossový mistr světa a několikanásobný vítěz XGames, které jsou považovány za obdobu olympijských her pro extrémní sportovní odvětví. V dubnu si při závěrečném skoku na mistrovství světa v Mnichově zlomil obě nohy a prodělal těžké lékařské zákroky.

Josef Podstata

Stomatolog, operatér ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Založil několik stomatochirurgických center. Na přelomu 80. a 90. let působil na ministerstvu zdravotnictví.

Jiří Rajlich

Historik Jiří Rajlich pracuje jako prezident České komise pro vojenské dějiny a ředitel Vojenského historického ústavu. Zabývá se především dějinami obou světových válek, československé armády a letectva, historií letecké války nebo třeba obrazem armády a bezpečnostních sborů ve filmové a televizní tvorbě. Je členem nebo předsedou redakčních rad řady odborných časopisů a je kurátorem, autorem nebo spoluautorem celé řady výstav. Publikoval více než 60 monografií v Česku i v zahraničí a několika stovek článků nebo studií.

Jan Saudek

Je asi nejznámějším českým fotografem, jeho dílo mnoho poznají i lidé, kteří se o umění nebo umělecké fotografie nezajímají. Řeč je o Janu Saudkovi. Proslavily ho především akty lidí různého věku. Jeho fotografie označoval komunistický režim za pornografii, v zahraničí se ale proslavil. Pracoval s umělci z celého světa, v roce 1990 získal francouzský umělecký Řád umění a literatury.

Jan Schneider

Jan Schneider je bezpečnostní analytik a publicista. Jeho život výrazně ovlivnila Charta 77. Po jejím podpisu pracoval jako železniční dělník. Spolupracoval s kapelou Plastic People of the Universe nebo s Egonem Bondym. Účastnil se bytových seminářů, které tajně zastřešila Cambridgeská univerzita. V roce 1993 získal podle Paměti národa Cambridge Certificate in Religious Studies. Po roce 1990 působil ve službách zpravodajských, policejních i vládních. Byl také ředitelem Kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost.

Pavel Smutný

Pavel Smutný je advokát, podnikatel a mecenáš umění a kultury. Od roku 2009 je prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a členem Francouzsko-české obchodní komory a Obchodní komory Švýcarsko – Česká republika. Založil nadační fond Bohemian Heritage Fund. Inicioval také založení Ceny Arnošta Lustiga. Angažuje se v celé řadě kulturních aktivit, například v projektu nových varhan pro svatovítskou katedrálu.

Jan Struž

Jan Struž patří mezi legendy českého bankovnictví. Začínal v Živnobance, která se zabývala nejdůležitějšími státními dovozními a vývozními operacemi. Na přelomu 80. a 90. let vedl londýnskou pobočku Živnobanky. Od roku 1993 vedl jako generální ředitel bankovní domy ING Bank v Praze a Bratislavě, a to plných deset let. V roce 1994 patřil mezi zakladatele Czech Top 100, kterou od roku 2007 vede. Založil a řídil také Česko-nizozemskou obchodní komoru.

Sü Wej-ču

Čínská bohemistka Sü Wej-ču vystudovala obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1990. Nyní působí na katedře bohemistiky na Pekingské univerzitě zahraničních studií. Mimo pedagogickou činnost také překládá a propaguje českou literaturu v zahraničí.

Josef Zíma

Josef Zíma, lidově Pepíček, je herec, dabér, zpěvák a moderátor. Někdy bývá označován jako nekorunovaný král české dechovky, věnuje se ale i popové hudbě. Mezi jeho nejznámější písničky patří Gina, Milenci v Texaskách, Zelené pláně nebo Bílá vrána. V Českém rozhlasu řadu let moderoval pořad o dechovkách U muziky. Je držitelem Ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu a Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii opereta-muzikál.