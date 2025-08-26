Státní zástupce obžaloval šest lidí z kutnohorské sekty. Měli se podílet na smrtících lesních rituálech
Šest lidí z kutnohorské sekty míří před soud. Čelí obvinění, že se podíleli na úmrtí Jiřího H. v lesích u hradu Český Šternberk. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Krajského soudu v Praze Jiří Wažik. Dva muži Jiřího H. podle dřívějšího zjištění policie bili dřevěnou tyčí na pokyn vůdce sekty. Nutili ho přiznat se k sexuálnímu napadení jiné členky sekty. Policie je dříve vinila z vydírání, zda ožaloba zachovala stejnou kvalifikaci, není zatím jasné.
„Mohu potvrdit, že byla ke Krajskému soudu podána obžaloba týkající se takzvané kutnohorské sekty. V současné chvíli mohu sdělit, že obžaloba viní celkem šest osob, žádná z nich není stíhaná vazebně,“ uvedl mluvčí soudu Jiří Wažik pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál.
Bližší informace například o tom, z čeho je viní, státní zástupce zatím nechtěl sdělovat, protože se přidělený soudce s případem teprve seznamuje. „Nelze tedy ani odhadovat, kdy bude nařízeno hlavní líčení, či zda bude vydáno nějaké jiné procesní rozhodnutí,“ napsal Wažik.
Už dříve policie stejnou šestici lidí vinila z vydírání a neposkytnutí první pomoci kvůli násilným rituálům v lesích u hradu Český Šternberk z roku 2022. Vůdce kutnohorské sekty Richard Šiffer na ně posílal své následovníky, kteří dle jeho diagnózy trpěli nějakou sexuální poruchou.
Mezi nimi byl i Šifferův dlouholetý přítel Jiří H., který se mu podle dřívějšího zjištění Radiožurnálu znelíbil. Vůdce sekty totiž například přikazoval svým stoupencům, s kým mají žít, k Jiřímu tak jednou „přidělil“ na několik dní zubařku Magdalenu, která je obžalovaná z vraždy léčitele.
Šiffer byl mezi členy sekty považován za vševědoucího Boha, a tak nikdo nezpochybňoval, když začal léčitel tvrdit, že během těchto dní chtěl Jiří Magdalenu znásilnit.
A právě na zmíněném lesním rituálu měl po Jiřím chtít, aby se k tomu přiznal. Ostatní členové společenství tam jezdili označené „hřísníky“ kontrolovat a ptát se jich, zda se už poučili a uvědomili si, proč jsou na tomto místě.
Když ani po několika dnech v lese ale Jiří stále nevyřkl verzi, kterou si Šiffer vybájil ve své hlavě, přišlo na řadu další z fyzického násilí, které léčitel používal.
Při jedné takové kontrole se Jiří snažil před vůdcem sekty utéct, ale dva další členové ho měli chytit a povalit na zem. Nakonec údajně skončil v kleče „na čtyřech“ před Šifferem, který se z něj opět pokusil dostat ucelenou výpověď o soužití s Magdalenou, především pak zmíněné přiznání, že ji chtěl znásilnit.
V tom se Šiffer rozhodl přitvrdit a údajně přikázal dalším dvěma mužům, že za každý nesprávně zodpovězený dotaz Jiřího fyzicky potrestají dřevěnou tyčí.
Rány do všech částí Jiřího těla měly ustat až poté, co nahý muž přistoupil na vůdcovu verzi a přiznal, že se pokusil zubařku znásilnit. V ten moment Šiffer z lesa i s dalšími vyvolenými odešel.
Druhý den ale začal Jiří kolabovat a za dramatický okolností se ho vůdcovi „kontroloři“ snažili dostat zpět do Kutné Hory. Ve městě měli přijet k plaveckému bazénu, odkud nedaleko Šiffer bydlel. Až když ale pochopili, že již mrtvému Jiřímu léčitel nepomůže, zavolali záchrannou službu. Podle pitevní zprávy citované v jednom z dokumentů byl v té době léčitelův dlouholetý přívrženec už několik desítek minut, možná i hodinu po smrti.
Fyzické mučení do arzenálu svých výslechových postupů přidal Šiffer na začátku roku 2022. Když Jiří ještě před vyhnáním do lesů neodpovídal podle jeho představ, chlubil se léčitel před ostatními, že mu vytrhal zuby, a hrozil, že pokud neřekne pravdu, přijde o další.
Týrání Jiřího bylo podle členů společenství na denním pořádku. Šiffer mu vyhrožoval, že ho přestane léčit a on zemře. Měl absolutní moc nad jeho životem. Jiří mu totiž – stejně jako řada dalších – uvěřil, že vidí každý jeho krok i myšlenku. Že mu silou vůle dokáže způsobit vážné onemocnění nebo smrt.
Smrt léčitele Šiffera
Krátce po událostech u Šternberka, na začátku října 2022, zemřel i sám léčitel. Dvěma ženám ze svého společenství přikázal, aby ho usmrtily. Před soudem se hájily, že postupovaly na jeho pokyn a věřily mu, že jeho tělo po smrti zmizí a přesune se do jiné vesmírné dimenze.
Případem jeho úmrtí se již zabýval Městský soud v Praze. Zubařku Magdalenu a učitelku v penzi Irenu nepravomocně poslal na 12 a 13 let do vězení za vraždu. Obě ženy se hned po vyhlášení rozhodnutí odvolaly.
Soud dříve jako svědky předvolal další členy společenství, kteří vypovídali, že léčitel postupem času přebral absolutní kontrolu nad jejich životy a psychicky i fyzicky je týral.