Státní zástupce požaduje v kauze tragického požáru domova pro postižené ve Vejprtech podmíněný trest

Před senátem okresního soudu v Chomutově zazněly v úterý 20. května závěrečné řeči v kauze tragického požáru ve Vejprtech na Chomutovsku z ledna 2020. Obžalovaným je ředitel Městských sociálních služeb ve Vejprtech Viktor Koláček. Chomutov 7:16 21. května 2025 Při požáru ve Vejprtech v roce 2020, který založil jeden z klientů, zahynulo devět lidí.

Státní zástupce pro obžalovaného žádá podmíněný trest za údajné zanedbání protipožárních předpisů. Při požáru, který založil jeden z klientů, zahynulo devět lidí.

Viktor Koláček od začátku vinu odmítá. Rozsudek vynese soud v pátek 23. května.

V závěrečné řeči státní zástupce Vladimír Mužík v podstatě zopakoval to, co je psáno v obžalobě – tedy, že nebyla v domově Kavkaz zajištěna bezpečnost klientů v dostatečné míře a že údajně došlo k porušení protipožárních předpisů.

Vyzdvihl závěr jednoho ze znaleckých posudků, který tvrdil, že evakuace trvala příliš dlouho, téměř 1,5 hodiny, kvůli tomu, že na místě chyběly hlásiče kouře. Pokud by tam byly, mohla evakuace trvat jen několik minut.

Vzhledem k tomu, že při požáru došlo k úmrtí devíti klientů domova a k celkové škodě za více než 14 milionů korun, navrhuje státní zástupce trest odnětí svobody na tři roky s podmíněným odkladem na pět let, a k tomu ještě uhrazení škody zdravotním pojišťovnám za léčbu zraněných ve výši 1,5 milionu korun.

K požadavku odškodnění ze strany pozůstalých navrhl státní zástupce odkázat jejich zmocněnce na občanskoprávní řízení.

Podle obhajoby je Koláček nevinný

Obhajoba žádá pro Viktora Koláčka zproštění obžaloby v celém rozsahu. Ve své řeči rozporovala jednotlivé body obžaloby i závěrů státního zástupce. Mimo jiné poukázala obhajoba na to, že viníkem by měl být stát, který předal Vejprtům budovy domovů se zvláštním režimem nezkolaudované a v rozporu s mnoha předpisy.

Viktor Koláček pak na svou obhajobu upozornil na to, že pokud by se ihned po svém nástupu v roce 2014 okamžitě pustil do rekonstrukce všech budov městských sociálních služeb, tedy pokud by panovaly ideální podmínky ve smyslu dostatku financí, trval by celý proces více než pět let. Do osudového požáru by to tedy stejně nestihl.

Poukázal také na to, že podle něj při kontrolách a preventivní činnosti selhali i samotní hasiči. Řekl také, že kdyby se hasičský záchranný sbor pustil do plošných kontrol všech budov pobytových sociálních služeb už na počátku 90. let, a ne až po tragédii ve Vejprtech, mohla být situace v lednu 2020 jiná.

Součástí jeho závěrečné řeči byla i vyslovená lítost nad oběťmi tragické události.