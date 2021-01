Žalobkyně poprvé požaduje pro predátora z filmu V síti nepodmíněný trest. Navrhuje Ústečanovi tři roky

Soudy už potrestaly šest sexuálních predátorů z dokumentu V síti, pro všechny státní zástupci navrhovali podmíněný trest. U muže, který ve snímku vystupoval pod přezdívkou Ústečan, je to ale jinak. „Státní zástupkyně mu navrhuje nepodmíněný trest odnětí svobody okolo poloviny trestní sazby. Asi dva a půl až tři roky,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí Okresního soudu v Ústí nad Labem Martin Kredba. Původní zpráva Praha 5:00 31. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin K. vystupoval ve snímku V síti jako Ústečan | Zdroj: Hypermarket Film

Ústečan jako jediný ze sexuálních predátorů ze snímku V síti během deseti natáčecích dnů v ateliérech oslovil všechny tři herečky, které v dokumentu vystupovaly. Nejvíce ale komunikoval s Terezou Těžkou, které během první konverzace také poslal fotografii penisu. Nabídl jí také, že budou společně před kamerou masturbovat.

Nejdříve se zajímal o zájmy protagonistek, později po nich ale například chtěl ukázat poprsí, vyfotografovat se, případně natočit video.

Štáb se nakonec s Ústečanem setkal před jeho domem. Snažil se od něj získat vysvětlení, proč si píše s nezletilými dívkami a proč jim posílá porno. Vylákali ho z domu pod falešnou záminkou. Jeden ze členů štábu na něj zazvonil s tím, že pro něj má balíček. Když Martin K. vyšel z domu, oznámil mu, že si spletl jméno. Tvůrci dokumentu se ho poté začali doptávat, proč na sociálních sítích oslovuje nezletilé dívky.

Server iROZHLAS.cz v květnu zjistil, že se Martin K. i po natáčení dokumentu živil prací na dětských táborech a kurzech pro školy.

Roční vyšetřování

Policie vyšetřovala případ Martina K. do října loňského roku, poté předala případ státnímu zastupitelství. Jak informovala ČT24, obžaloba padla v polovině prosince. Prohřešky, ze kterých Ústečana policie podezřívá, se odehrávaly v jinou dobu a patří do různých odvětví. Obžaloba se tak rozhodla je rozdělit do dvou samostatných bodů.

„V prvním bodě je to všechno ve stadiu pokusu a je obžalovaný z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie, šíření pornografie, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a ohrožování výchovy dítěte,“ popsal pro server iROZHLAS.cz mluvčí okresního soudu v Ústí nad Labem Martin Kredba.

„Ve druhém bodě má přečin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií,“ uvedl. Z něj policie muže původně nepodezřívala, přečin přidala až v průběhu vyšetřování a právě kvůli němu může Ústečan skončit ve vězení až na pět let.

Tento bod zároveň podle Kredby souvisí s materiálem, který policisté objevili v počítači Martina K. Dodal, že dozorující státní zástupkyně Lenka Pošíková navrhla odsoudit Ústečana ke dvěma a půl až třem letům vězení.

Takový návrh přitom nepodala ani pražská státní zástupkyně Margita Kralická u Dominika N. alias Sneekyho, kterému za sexuální nátlak hrozilo dvanáct let vězení. Případ se tehdy vyřešil dohodou o vině a trestu a mladík si odnesl tříletou podmínku s pětiletým odkladem.

Proč se tedy ústecké státní zastupitelství takto rozhodlo? „Vyplývá to z celého dokazování. Státní zástupkyně, která vykonávala dozor, tam spatřuje závažnost společenského jednání takovou, že odpovídá tomuto trestu,“ řekl redakci okresní státní zástupce Pavel Kaláb.

„Každý pachatel a jeho minulost jsou jiní. Brali jsme do úvahy, o jakou osobu jde a jakým způsobem jednal. A to vyústilo v tento návrh,“ doplnil. Víc důvody přiblížit nechtěl.

Sexuální predátoři

Server iROZHLAS.cz se případům sexuálních predátorů nejen ze snímku V síti věnuje dlouhodobě. Popsal například případ partnerské dvojice, která se snažila jednu z hereček odvézt z Prahy a mít s ní sex ve třech. Policie pár obžalovala v září, podezřívá jej ze sexuálního nátlaku a navazování nedovoleného kontaktu s dítětem.

Někteří z predátorů, kteří se objevili ve snímku V síti, už se také dostali před soud. Trest dostal i Marek V., který se s herečkou Sabinou Dlouhou sešel v kavárně na Vinohradech a chtěl po ní, aby šli na hotel a vysprchovali se spolu. Za pokus o nedovolený kontakt s dítětem ho soud potrestal tříletou podmínkou.

Pravomocně je odsouzen i pětadvacetiletý Matouš K. Ten se objevil jako sexuální predátor kromě dokumentu V síti i v reportážním cyklu Černota. Soud mu uložil 14 měsíců vězení se zkušební dobou tři roky. Proti trestu se ale stále ještě může odvolat státní zástupkyně i obžalovaný.