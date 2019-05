Jak se vyhnout neoprávněným zásahům do kauz? Státní zástupci mají nový etický kodex

Odmítnout pokusy o neoprávněné zasahování do případů ze strany politiků, podnikatelů nebo kohokoliv jiného a pracovat nezávisle. Tuto povinnost ukládá státním zástupcům kromě zákona nově i jednotný etický kodex. Od středy platí pro všech zhruba 1250 českých žalobců. Dokument a doprovodný komentář řeší třeba i to, jakým kontaktům by se měli vyhýbat. Praha 7:02 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dokument nezakazuje například kontakty se soudci nebo obhájci, se kterými se žalobci můžou znát už od dob studií. Záleží ale na konkrétních okolnostech.

„Jestliže mám určitou věc před soudem, tak se nemůžu o té věci bavit ať už se soudcem, nebo obhájcem. To je naprosto vyloučeno a to je právě ten etický rozměr činnosti státního zástupce,“ vysvětluje nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman Radiožurnálu.

Sám Pavel Zeman předloni odmítl schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Nejvyšší státní zastupitelství totiž v té době dohlíželo na vyšetřování kauzy Lesní správy Lány spadající pod prezidentskou kancelář. Přestože nejvyšší státní zástupce neočekával, že by se o tom na schůzce hovořilo, s prezidentem se nesešel. Jde podle něj o klasický případ, jak postupovat v praxi.

„Nedokáži si představit, jak bych vysvětlil veřejnosti, že v okamžiku, kdy se rozhoduje o stížnosti o zahájení trestního stíhání, se scházím vlastně s někým, kdo by byl možná vnímán, jakože by to mohl ovlivnit,“ dodává Zeman.

Státní zástupce podle kodexu nesmí nikomu stranit nebo ho naopak znevýhodňovat. Pracovat má nezávisle na politických nebo třeba soukromých vlivech. Státní zastupitelství k němu vydalo i doprovodný komentář, ve kterém jsou příklady neetického chování žalobců a soudců z minulosti. Třeba přimlouvání se za obviněné nebo uzavírání výhodných smluv s trestně stíhanými.

Prezident Unie státních zástupců Jan Lata kodex považuje za vhodné doplnění zákona. „Já si nemyslím, že by ten etický kodex mohl přidávat k těm zákonným povinnostem nějaké další povinnosti, ale pokládám za vhodné, že je de facto rozpracovává,“ říká Lata.

Hrozí i kárná žaloba

Kodex vítá taky ministerstvo spravedlnosti, ale zásadní změny podle něj nepřináší. Chování žalobců v práci i v soukromém životě zatím upravovalo několik různých souborů pravidel.

Nový, jednotný kodex vznikl na doporučení skupiny států proti korupci GRECO. Nedávno ho schválily špičky státního zastupitelství a je závazný. Při jeho porušení hrozí žalobcům například výtka, ale i kárná žaloba.

V loňském roce Nejvyšší správní soud rozhodl, že se kárného provinění dopustilo šest státních zástupců. Předloni jich bylo sedm. Nejčastějším prohřeškem jsou překročení lhůty pro trvání vazby, nebo třeba průtahy v řízení. Obvyklým trestem je snížení platu. Odvolání z funkce je ojedinělé, naposledy se tak stalo v roce 2015.