Detaily o kauze soudce Sováka podle Bradáčové státní zástupci médiím neposkytli. Benešová na únicích trvá

Bral jsem to tak, že máme pokyn se naočkovat, popisuje zaměstnanec Státního zdravotního ústavu

„Věděli prostě, že ve čtvrtek má přijít další vakcína, takže potřebují vyprázdnit mrazák. Brali to tak, že je to dostatečné ospravedlnění toho, co se dělo,“ popisuje jeden ze zaměstnanců ústavu.