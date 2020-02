Novinka v justici. Státní zástupci musí ještě před začátkem soudu odkrýt karty a říct, jaký navrhují trest

Státní zástupci musí nově už do obžaloby napsat, jak navrhují obviněného potrestat. V minulosti se souzený dozvěděl žalobcem navrhovaný trest až na konci soudního líčení - při závěrečné řeči. Pokyn, který vydal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, platí od ledna. Od změny si slibuje, že urychlí soudní jednání a obžalovaný bude hned na počátku vědět, na čem je. Praha 7:39 6. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Že by odkrytí karet ovlivnilo soudce při rozhodování, šéfka soudcovské unie Daniela Zemanová odmítá. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Uvádění trestu zvyšuje transparentnost a férovost trestního řízení. Znamená to, že jak soud, tak obviněný, budou mít už v okamžiku podání obžaloby informaci, jakou představu má státní zástupce. Zejména pak obviněný na to bude moci reagovat svojí procesní taktikou a podle zkušeností z praxe by to mohlo celé řízení urychlit, třeba tím, že se obviněný při akceptaci trestu dozná,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Změna se dá ilustrovat na případu lobbisty Romana Janouška. Když byl obžalovaný kvůli dopravní nehodě, při které v roce 2012 srazil ženu, tak se z obžaloby nedozvěděl, kolik let by měl za mřížemi podle státní zástupkyně strávit. Zjistil to až na konci procesu při závěrečné řeči.

Opora v zákoně

Teď Janoušek čelí stíhání v další kauze - kvůli transakcím kolem firmy Chambon, a pokud ho státní zástupce obžaluje, rovnou bude muset do dokumentu napsat, jaký trest pro něj navrhuje.

Změna, která platí od ledna, by v budoucnu měla mít oporu i v zákoně. Počítá s ní novela trestního řádu, kterou aktuálně projednává Poslanecká sněmovna.

„Vcelku jde o velkou změnu. Těžko dopředu odhadovat, jaký dopad bude mít. Pokyn Nejvyššího státního zástupce, kterým vykonává svá oprávnění vůči podřízeným státním zástupcům, respektujeme,“ říká k tomu za Unii státních zástupců její mluvčí Ondřej Šťastný s tím, že v komplikovaných případech může žalobce svůj návrh zaslat pouze soudu.

Ovlivnění soudců

Že by odkrytí karet ovlivnilo soudce při rozhodování, šéfka soudcovské unie Daniela Zemanová odmítá. Podle ní jde hlavně o to, že obžalovanému bude už na začátku soudního řízení více zřejmé, co mu hrozí a podle toho může zvážit a případně přehodnotit svoji obhajobu.

„Má to své pozitivní i negativní stránky, ale z našeho pohledu mohou převažovat ty kladné. Mohlo by to vést k vyšší ochotě uzavřít dohodu o vině a trestu, a také to může v některých případech vést k tomu, že obžalovaný nepoužije různé obstrukční nástroje, pokud by navrhovaný trest byl z jeho pohledu přijatelný,“ vysvětluje.

Nové pravidlo se ale u soudců nesetkalo jen s kladnou odezvou.

„Z těch negativních někteří kolegové upozorňovali na to, že státní zástupce někdy podává obžalobu ve chvíli, kdy si není zcela jist mírou viny, takže v takových případech odůvodňování může být obtížnější. Také poukazovali, že během řízení může dojít k výrazné změně některých okolností a na základě toho bude muset zase státní zástupce odůvodňovat, proč navrhuje jiný trest,“ dodává Zemanová.