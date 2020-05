Státní zastupitelství prověřuje nejasnosti kolem vydávání starých licencí pro hazardní hry

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 prověřuje okolnosti vydání licencí pro provoz 777 hracích automatů v Česku. Povolenky pro hazardní hry pochází z roku 2013, ministerstvo financí je ale podle zjištění Radiožurnálu objevilo teprve před několika měsíci. Týkají se třeba heren v Brně nebo Havířově, které už neměly fungovat. Úřad proto zahájil správní řízení o zrušení povolenek a podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Praha 18:04 8. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prověřování starých licencí se týká například heren v Brně nebo Havířově, které už neměly fungovat | Zdroj: Profimedia

Čtveřici licencí na provoz 777 hracích automatů ve 14 městech našlo ministerstvo financi při ‚dozorové činnosti‘ na přelomu minulého a letošního roku. To mohlo vypadat třeba jako kontrola celníků v některé z heren, při které se provozovatel prokázal platnou povolenkou.

„Na území některých měst po České republice byla v roce 2013 vydána povolení k provozování technických zařízení podle právní úpravy účinné do konce roku 2016, která nebyla evidována v systému Státního dozoru nad sázkami a loteriemi,“ upřesňuje dobu vzniku těchto povolení mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Resort hned v lednu po zjištění Radiožurnálu zahájil správní řízení o zrušení všech povolení. „U všech sedmi zahájených řízení byla vydána rozhodnutí o zrušení povolení. Provozovatel však v proti těmto rozhodnutím ministerstva financí podal řádný opravný prostředek – rozklad, rozhodnutí proto dosud nenabyla právní moci,“ upozorňuje Vintrlík.

Všechny licence na herny třeba v Brně, Havířově nebo Kolíně, kde je tento typ tvrdého hazardu zakázaný, patří jednomu provozovateli, firmě Masox, která spadá do skupiny Slot Group. Společnost už dříve na dotazy redakce neodpověděla.

Jak k situaci došlo jisté není. Ministerstvo financí proto samo podalo trestního oznámení na neznámého pachatele. Resort má za to, že povolení byla v roce 2013 vydaná v rozporu s ustálenou správní praxí. „Ministerstvo proto podalo dne 21. 2. 2020 oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, a to pro podezření z trestného činu podvodu a trestného činu zneužití pravomoci úřední,“ potvrdil Vintrlík.

Probíhá fáze šetření

Věc dozoruje státní zastupitelství v Praze. „Trestní oznámení bylo Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1 postoupeno policejnímu orgánu k dalšímu opatření. Trestní řízení nebylo dosud zahájeno, probíhá tzv. fáze šetření,“ uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Menší vhled do toho, jak k chybě mohlo dojít, popsal Radiožurnálu už dříve bývalý ministerský náměstek Ondřej Závodský.

„Mohlo se to stát poměrně lehce, kvůli obrovskému nepořádku, který tam před mým příchodem, což bylo v lednu 2014, byl. Kdy ministerstvo prakticky desetitisíce povolení v nejrůznějších stovkách tisíc listin neevidovalo. Je možné, že ministerstvo v nějakých zapomenutých koutech ještě nějaké povolení najde. Anebo že se provozovatelé heren s nějakým povolením ještě vytasí,“ popisuje Závodský, který inicioval vznik elektronické evidence hazardních licencí. Žádná další podobně nalezená a pochybná povolení ale podle resortu zatím nepřibyla.

Počet hracích automatů v Česku dlouhodobě klesá. Od roku 2012 se počet heren snížil ze 7543 na 1200 a počet automatů ze 75 000 na 36 000. Jen z Brna za posledních pět let podle tamního magistrátu zmizelo na 1500 hracích automatů. Loni v prosinci se legálních heren zbavil i Havířov nebo Kolín a dalších šest měst. Celkem to bylo třicet provozoven v celém Česku. To platilo jen do chvíle, kdy úředníci našli povolenky pro 777 strojů, které se stále točí.