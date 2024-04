Státní zástupkyně ke střelbě na filozofické fakultě: Policie nasadila atypicky dva vyšetřovatele

Motiv střelce z filozofické fakulty nebyl dán duševní poruchou. Ve čtvrtek to potvrdila státní zástupkyně Jana Murínová na jednání sněmovního bezpečnostního výboru s odvoláním na předběžný závěr znalkyně. Vyšetřování by mělo být, podle šestiměsíční zákonné lhůty, která je dána trestním zákonem, ukončeno 21. června. Proč by se ale lhůta mohla prodloužit řekla Jana Murínová v rozhovoru pro Českou televizi a Radiožurnál. Rozhovor Praha 23:28 25. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motiv střelce z filozofické fakulty nebyl dán duševní poruchou. Ve čtvrtek to potvrdila státní zástupkyně Jana Murínová na jednání sněmovního bezpečnostního výboru s odvoláním na předběžný závěr znalkyně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy by měl být psychologický profil pachatele? A čím se bude zabývat?

Pokud jde o psychologický profil pachatele, já už jsem to říkala na výboru, je zadán znalecký posudek z oboru psychologie, který bude vypracován v dohledné době. Podle předchozích závěrů by měl být ke konci května posudek hotov a zabývá se právě tím profilováním a odpovědí na tu zásadní otázku motivace.

Vy jste naznačovala, že by tím motivem neměla být psychická porucha. Můžete to zopakovat nebo rozšířit?

Ano, toto je předběžný závěr znalkyně, která posudek zpracovává a která sdělila, že může tento předběžný závěr již říci, a že z výsledků jejího zkoumání jednoznačně vyplývá, že jednání pachatele nebylo motivováno chorobou.

Můžete ještě dát nějaký výčet nebo objem práce, který je důvodem toho, že stále ještě nejsou výsledky? Co ještě leží před kriminalisty a vyšetřovateli?

Já pracuji jako státní zástupkyně více jak 20 let. 15 let dělám násilnou trestnou činnost. To znamená vraždy, úmyslná usmrcení jiného charakteru, vraždy spojené se sebevraždami. Případy vyšetření a řádné vyšetření takového skutku je opravdu náročné.

Motiv střelce z filozofické fakulty nebyl ovlivněn duševní poruchou, potvrdila státní zástupkyně Číst článek

Běžně, standardně, když máme jednoho poškozeného, jednoho pachatele, ať živého nebo toho, který sám sebe usmrtí, tak vyšetření jedné takové kauzy trvá standardně půl roku i déle. Je to závislé na těch znaleckých posudcích, na expertizách, na četnosti úkonů, které je potřeba provádět.

Když si vezmete, že tady máme 14 mrtvých, 14 poškozených, a máme tady i desítky dalších poškozených a zraněných, tak je objem úkonů mnohonásobně vyšší. Skutečně máme čisté svědomí v tom, že pracujeme s maximálním nasazením. Policie atypicky nasadila na vyšetřování, na prověřování té věci, tým, který je složený ze dvou vyšetřovatelů z operativy. Pracuje na tom řada expertizních pracovišť.

Kriminalistický ústav má v tuto chvíli zpracování těch stop víceméně jako prioritu. Zejména balistických stop jsou stovky, které jsou potřeba odzkoumat. Skutečně nemůžeme prověřování ukončit dřív, než budeme mít výsledky všech expertiz.

Sice opakovaně zaznělo, že na nás nechtějí politici tlačit, my se ani nenecháme, protože je to naše zodpovědnost a je to zodpovědnost daná trestním zákonem. Nemůžeme ukončit to prověřování dřív, než budeme mít jednoznačně potvrzeno, že se skutek stal, a že ho spáchal ten pachatel, kterého prověřujeme.

Obyvatelé Klánovic, školy i zdravotnická zařízení. Na 9000 lidí psychicky zasáhla masová střelba v Praze Číst článek

Zazněla lhůta 21. června. Myslíte, že ji dodržíte nebo spíš budete žádat o prodloužení?

To je zákonná šestiměsíční lhůta daná zákonem k prověřování. V dnešní době je bohužel naprosto standardní, že se to řízení nepodaří ukončit. My se samozřejmě snažíme, i s ohledem na zájmy poškozených, tlak médií a všechny další okolnosti, aby to vyšetřování nebo prověřování bylo ukončeno.

V tuto chvíli jsou procesní úkony, které my můžeme ovlivnit a urychlit, téměř vyčerpány. Zde zbývají výslechy několika osob, které se nám třeba dodatečně ozvaly, že by měly nějakou informaci, kterou by mohly sdělit. Ale jinak výslechy poškozených a dalších stěženích svědků jsou hotovy. Takže skutečně to vázne na těch expertizách.