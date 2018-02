Státní zástupkyně chce zadrženého politika Sáliha Muslima poslat do vazby, už požádala soud

Státní zástupkyně podala žádost o vzetí do vazby zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima. V SMS zprávě to Radiožurnálu potvrdila mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová. Zároveň uvedla, že má soud 12 hodin na to o žádosti rozhodnout. Paralelně rozhoduje Městský soud v Praze i o žádosti Turecka o vzetí Muslima do předběžné vazby.

Praha 21:57 26. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít