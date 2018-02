19 bytů za výhodnou cenu? Pouze třešnička na dortu, říká viceprezidentka NKÚ

„Nefungovala řídící kontrola. Kdyby ta fungovala, tak tato věc byla odhalena a nikdy nemohla přerůst do takových rozměrů,“ říká Horníková s tím, že nefungoval vnitřní audit samotného zdravotního ústavu, ani interní audit ministerstva zdravotnictví.

„Kdyby tyto audity fungovaly, tak jsme nikdy nemohli dojít k těmto poznatkům,“ dodává.

Za výhodných podmínek bylo pronajímáno celkem 19 bytů, což je ale podle ní jen třešnička na dortu. Alarmující je ta skutečnost, že kontrola je součástí řízení a nemůže se stát, že 15 let nefunguje audit.

Rezignace jednoho člověka, v tomto případě ředitelky Jitky Sosnovcové, podle ní vůbec nic neřeší. Důležitější je, co s celou problematikou udělá zřizovatel, tedy ministerstvo zdravotnictví, ale také ministerstvo financí. To by mělo mít přehled o svých ministerstvech v tom, jak probíhají vnitřní kontroly.

„Kontrolní závěr bych považovala za takovou vlaštovku, byla bych ráda, kdyby ve sněmovně tento závěr poslance zaujal,“ říká Horníková.

Přehrát 21.2.2018 Dvacet minut Radiožurnálu Rozhovor s viceprezidentkou Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňkou Horníkovou

Připomíná také, že kontrolní závěr bude zveřejněn. Dostanou ho do rukou představitelé parlamentu, Senát a český premiér. „Očekávám, že zjištění neskončí někde pod stolem, protože 15 let nefungující systém vnitřní kontroly je tak závažné zjištění, že čekám, že se celou záležitostí bude zabývat ministr zdravotnictví,“ dodává.

Na poslancích pak bude, aby se ptali ministra, co udělá, aby se taková záležitost neopakovala, a jaká nápravná opatření přijme. „Doufám, že tomuto závěru bude věnovaná velká pozornost,“ uzavírá.