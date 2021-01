Bral jsem to tak, že máme pokyn se naočkovat, popisuje zaměstnanec Státního zdravotního ústavu

Je mu 37 let a pracuje u počítače. Přesto byl jedním z prvních, kdo v Česku dostali očkování proti covidu-19. „Měl jsem z toho smíšené pocity a docela lituji, že jsem na očkování šel,“ přiznává v rozhovoru pro server Seznam Zprávy zaměstnanec Státního zdravotního ústavu Michal Martínek. Z jeho svědectví vychází, že se vakcíny rozdělovaly hlavně proto, aby se podařilo co nejrychleji vyčerpat jejich zásobu v ústavních mrazácích. Praha 9:46 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zdravotní ústav rozdělil tisícovku nedostatkových vakcín mezi své pracovníky a jejich příbuzné (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O očkování se podle Martínka zaměstnanci dozvěděli v e-mailu od ředitele ústavu Pavla Březovského těsně před Vánoci. Stálo v něm, že 7. ledna přijdou do ústavu vakcíny. Krátce před tím datem pak zaměstnanci obdrželi harmonogram „s tabulkami rozepsanými přibližně na čtyři týdny a do dvou ordinací“, kam se měli zapsat.

„Bylo tam vyloženě napsáno ‚zaměstnanci, napište se‘. Hned jsem se zapsal na první termín, na pondělní ráno 11. ledna,“ popsal zpravodajskému serveru. „V té době jsem státní očkovací strategii moc nesledoval. Bral jsem to tak, že tu jsou vakcíny a my máme pokyn se naočkovat.“

Jak Martínek přidává, o pár dní později se ještě rozšířil počet ordinací. Ústav mu navíc sdělil, že může na očkování napsat i manželku, protože je hodně vakcín.

Někteří zaměstnanci podle něj nabídku odmítli. „Ale naše paní vedoucí centra, která očkovala v jedné z těch ordinací, vyloženě odchytávala lidi a stejně je tam dotáhla,“ podotýká. „Věděli prostě, že ve čtvrtek má přijít další vakcína, takže potřebují vyprázdnit mrazák. Brali to tak, že je to dostatečné ospravedlnění toho, co se dělo.“

Na kauzu očkování příbuzných zaměstnanců Státního zdravotního ústavu upozornil server Seznam Zprávy ve středu. Šéf ústavu Březovský měl být pod velkým tlakem, aby se vakcíny co nejdříve spotřebovaly. Pokyn měl přitom přijít v SMS od premiéra Andreje Babiše (ANO).

Plán, jak se mělo postupovat a komu vakcíny přidělit, ale ústav nedostal, i proto je nabídl zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům.

V první vlně očkování proti covidu-19 by se přitom podle slov premiéra Babiše a ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měli přednostně očkovat zdravotníci nebo nejvíce ohrožená skupina seniorů. Březovský na svou funkci ve čtvrtek rezignoval.