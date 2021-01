Zdravotní ústav rozdělil tisícovku nedostatkových vakcín mezi své pracovníky a jejich příbuzné

Státní zdravotní ústav rozdělil tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 mezi své zaměstnance a jejich příbuzné. Na všechny příslušníky ohrožených skupin, kteří mají být podle vládní strategie očkováni jako první, se přitom dosud nedostalo. Informaci přinesl server Seznam Zprávy, který má k dispozici tabulku očkovaných. Pracovníci ústavu se podle něj ke kauze nemají vyjadřovat. Praha 17:06 13. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zdravotní ústav | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koncem minulého týdne dorazila do Státního zdravotního ústavu dodávka vakcín od firmy Pfizer/ /BioNTech. Zaměstnanci ústavu dostali e-mailem výzvu, aby se začali hlásit k očkování a vakcíny dostávají i v těchto dnech. Očkovací látka je přitom nedostatkovou i mezi ohroženými skupinami Čechů, kteří mají mít podle vládního plánu očkování jako první.

„Já jsem lékař, chodím také do terénu, naposledy jsme s kolegy třeba řešili problémy na několika vodovodech, navštěvovali jsme provozovatele, starosty a setkáváme se prostě s různými lidmi. Máme sice roušku, ale nevíme, jestli ti ostatní jsou, nebo nejsou nakažení,“ vysvětluje zaměstnanec František K. z oddělení pro hygienu vody, proč si myslí, že vakcínu dostal přednostně. „No tak už nejsem nejmladší, těch vakcín bylo dostatek, tak se prostě přihlásili ti, co o ně měli zájem,“ dodává pro Seznam Zprávy.

Podle rozvrhu očkování i výpovědí dalších pracovníků dostali vakcínu také příbuzní zaměstnanců. „Ano, tohle je možné, ale kolik jich bylo a jací to jsou příbuzní, to vám neprozradím, já o tom tady nerozhoduju, obraťte se na vedení,“ uvedl jeden z oslovených.

Z tabulky dále vyplývá, že očkování již dostali nebo mají v nejbližších dnech dostat téměř všichni zaměstnanci Státního zdravotního ústavu. Očkovalo se na čtyřech místech v ústavu a očkovaní přicházeli v intervalu zhruba deseti minut.

Ministerstvo nereaguje

Státní zdravotní ústav zaměstnává asi 450 lidí. Přestože jsou zaměstnanci ústavu vedeni jako zdravotnický personál, lékařů je mezi nimi ve skutečnosti jen několik desítek. Většinu tvoří hygienici, lékařští pracovníci, úředníci nebo výzkumníci. Do styku s pacienty tak přichází minimálně. „Ano, vakcíny na ústav přišly, ale jestli jsem byl očkován a jak to probíhalo, na to vám odpovídat nebudu,“ uvedl na dotaz novinářů vedoucí odboru informatiky Jiří H. Neodpověděl ani na to, zda je žena z harmonogramu se stejným příjmením jeho příbuzná.

Podle Seznam Zpráv rozeslal do kanceláří Státního zdravotního ústavu nabídku s očkováním a s termíny ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský. K očkování se však ani po výzvách nevyjádřil.

Harmonogram očkování zaměstnanců Státního zdravotního ústavu. | Zdroj: Seznam Zprávy

Mluvčí Státního zdravotního ústavu Klára Doláková posléze popřela, že by očkování dostávali příbuzní zaměstnanců. „Především se jedná o laboratorní a technické pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s infekčními vzorky, ale i další zaměstnance. V rámci organizačního a technického zajištění očkování byl rozeslán pokyn určený výhradně zaměstnancům SZÚ, aby se k danému očkování přihlásili. Jakmile bude schválena strategie očkování proti covidu-19 a spuštěn centrální rezervační systém očkování, přijmeme nezbytná související logistická i organizační opatření,“ stojí v tiskové zprávě.

Proč ministerstvo zdravotnictví do ústavu vakcíny přednostně poslalo, zatím není jasné. Tiskové oddělení ministerstvo dosud na dotazy neodpovědělo.

V České republice se vakcína zatím dostala asi do šesti procent domovů pro seniory, postižené a domovů se zvláštním režimem, uvedl v úterý v České televizi prezident asociace Jiří Horecký.