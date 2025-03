Stavba Černé kostky může po 21 letech začít. Moderní knihovna v Ostravě bude stát přes 2,5 miliardy korun

Stavba takzvané Černé kostky v Ostravě může začít. Antimonopolní úřad definitivně zamítl stížnost jednoho z neúspěšných účastníků výběrového řízení. Po 21 letech plánování tak může mít Moravskoslezský kraj moderní vědeckou knihovnu a centrum inovací za víc než 2,5 miliardy korun. Ostrava 19:41 4. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace nového sídla Moravskoslezské knihovny | Zdroj: Moravskoslezská vědecká knihovna

Název Černá kostka vystihuje, jak bude budova navržená architektem Ladislavem Kubou vypadat – jako krychle s fasádou z tmavého skla. V osmi patrech bude víc než 1,2 milionu knih. A navíc technologie budoucnosti, dodává ředitel Černé kostky Andrej Harmečko.

„Vidíme, že technologie spějí extrémně rychle kupředu, od robotiky, přes 3D tisk, digitalizace, virtuální realita, AI modely… Studenti najdou spoustu místa ke studiu a třeba začínající podnikatelé najdou místo na to, kde něco rozjet,“ říká Harmečko.

Většinu nákladů zaplatí Moravskoslezský kraj z programu Spravedlivé transformace. Podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové hejtmanství podepíše smlouvu v nejbližších dnech a stavba tak bude moct začít.

Černá kostka se plánuje už 21 let. Stavba nové vědecké knihovny v Ostravě musí začít do letošního října. Jinak by hrozilo, že hejtmanství přijde o evropské peníze.

Kraj tlačí čas, aby na ni stihl využít schválené téměř dvě miliardy korun z fondu Spravedlivé transformace. „Ministerstvo životního prostředí určilo, že ta lhůta na využití financí platí do konce roku 2027,“ říká mluvčí Birklenová.