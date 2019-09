Přehled tisku: noční práce na dálnicích, role Česka v boji s pašeráctvím a mikrojesle

Klíčovou zemí v boji proti pašování tygrů, při kterém bude využívána analýza DNA zvířat, se stane Česko, píše týdeník Euro. Projekt se jmenuje TygrisID. Ministerstvo dopravy zase se stavaři jedná o tom, že by dělníci na dálnicích pracovali i v noci. Noční práce na stavbách jsou běžné v Rakousku nebo Německu, píší Hospodářské noviny. Deník pak píše o novele, která by uzákonila takzvané mikrojesle. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 23. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku se v noci staví v menší míře. Důvodem jsou mimo jiné peníze (ilustrační foto). | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

Euro

Česko se stane klíčovou zemí v boji proti pašování tygrů a výrobků z nich. To je téma týdeníku Euro. S potíráním organizovaného zločinu pomůže jedinečný projekt TygrisID, který bude umět díky analýze DNA odhalit nelegální obchod s tygry. Zástupci zemí, které se podílí na Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy minulý týden odhlasovali, že právě do Česka budou putovat vzorky z živých tygrů i zabavených exemplářů, píše Euro.

Preparátor tři roky vězení, Berousek podmínku. Českolipský soud rozdal tresty v kauze zabíjení tygrů Číst článek

E15

Praha plánuje od soukromých majitelů vykoupit křižovatky v centru města. Potřebuje je mít ve svém vlastnictví, aby mohla systémově propojit všech 660 světelných křižovatek a zefektivnit dopravu ve městě. Píše to pondělní E15. Zatím mezi sebou komunikuje 440 křižovatek v hlavním městě. Dalších zhruba 220 zastavuje a pouští auta, aniž se systémově podílí na regulaci jejich pohybu.

Deník N

Když děti mají děti, do života jim zasáhne stát - to je titulek pondělního Deníku N. List zjišťoval, co se stane s dítětem, když se o něj nezletilá matka - tedy dívka mladší 18 let - ze zákona nemůže sama starat a co čeká otce, ať už zletilé nebo nezletilé. Stát dívkám dovolí starat se o dítě alespoň částečně jen tehdy, pokud už jim bylo šestnáct let. Otci pak musí být alespoň osmnáct. Pokud se o dítě nezletilé matky nikdo v rodině starat nechce nebo nemůže, putuje do kojeneckého ústavu, a pak do dětského domova.

Deník

Profesionálně pečovat o děti mladší čtyř let za úhradu od státu budou moci lidé i ve své domácnosti. Jak informuje Deník, umožnit to má novela, která uzákoní takzvané mikrojesle. Sehnat hlídání pro dítě předškolního věku je totiž v Česku často problém. Zřízení mikrojeslí by podle Deníku znamenalo, že by se lidé mohli ve své domácnosti starat o malou skupinu dětí ve věku od šesti měsíců do čtyř let.

Hospodářské noviny

Ministerstvo dopravy hledá způsoby, jak urychlit modernizaci dálnice D1. Se stavaři proto zvažuje možnost, že by dělníci pracovali i v noci. To se ale nelíbí třeba hygienikům, píše se v pondělních Hospodářských novinách. Noční práce na stavbách jsou běžné například v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku. V Česku se v noci staví v menší míře. Důvodem jsou mimo jiné peníze. Noční práce jsou totiž nákladnější, je potřeba další vybavení a zaměstnancům se musí platit vyšší mzdy.

Mf Dnes

Doteď strážily hlavně letiště, míří už ale i na běžné policejní služebny. Města si pořizují inteligentní kamery, které umožní sledovat konkrétního člověka třeba na základě toho, co má na sobě. Experti ale varují, že je možné kamery zneužít. To je téma pondělní Mladé fronty Dnes. Jako příklad města, kde si už několik kamer pořídili, list uvádí moravskoslezský Krnov. Strážník si například může označit kašnu na náměstí, kterou chce hlídat. Když do prostoru někdo vstoupí, kamera to automaticky zaznamená a policii na narušení zóny upozorní.

Právo

Češi častěji sázejí na netradiční investice. Peníze navíc dávají třeba do historických předmětů, mincí nebo i vín. Dočtete se o tom v pondělním Právu. S rozvojem mobilních aplikací se investice častěji odehrávají mimo finanční domy - po internetu. Lidé investují různé částky do nákladných věcí jako je třeba automobilový veterán, píše Právo. Investiční skupina ho koupí a na internetu pak prodává podíly, které se s dalším prodejem automobilového veterána zhodnotí a každý podle svého podílu dostane zisk.