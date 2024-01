Předposlední chybějící úsek. Začala stavba dalšího kusu D3, tři a půl kilometrů bude stát 875 milionů

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu úseku dálnice D3 Nažidla – Dolní Dvořiště na Českokrumlovsku. Náklady na vybudování 3,5 kilometru dlouhého úseku činí 875 milionů korun, řekli v úterý novinářům zástupci ŘSD. Jde o předposlední část dálnice na jihu Čech, na níž nezačaly práce. Poslední úsek, který čeká na zahájení stavby, je mezi Nažidly a Kaplicí-nádraží. Dolní Dvořiště 16:43 9. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začaly práce na stavbě úseku dálnice D3 Nažidla – Dolní Dvořiště (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Silnici I/3 se začalo říkat silnice smrti kvůli tragickým nehodám, které se tu staly. Loni uplynulo 20 let od autobusové nehody u Nažidel, při níž zahynulo 20 lidí. Už tehdy se hovořilo o dálnici jako o prioritě. Je třeba si uvědomit, že dálnice jsou pro automobilovou dopravu nejbezpečnější variantou,“ uvedl v úterý ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Kvůli železničnímu tunelu se má zbourat část dálnice D3 u Ševětína. Omezení mohou trvat několik let Číst článek

Stávající silnice I/3, kterou doprava využívá, než bude dokončena dálnice, má pode ŘSD už nedostačující parametry. Jde o jednu z nejfrekventovanějších vozovek v regionu.

„Vzpomínám si na nehodu u Nažidel, kde jsem jako první lékař vystoupil ze sanitky a myslel jsem, že jsem se ocitl někde ve válce. Zahájení stavby tohoto úseku má proto pro mě i osobní rozměr,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Ve výstavbě je nyní na jihu Čech 31,9 kilometru dálnice D3. V následujících měsících by měla zahájit stavba posledního úseku mezi Nažidly a Kaplicí-nádraží, který měří dvanáct kilometrů.

„Dálnice D3 patří mezi velmi důležité projekty. Touto cestou jezdí tři čtvrtiny České republiky na dovolené do Chorvatska nebo rakouských Alp. Vzhledem k tomu, že z rakouské strany bude dálnice hotová až za několik let, budou řidiči sjíždět provizorním sjezdem před státní hranicí,“ řekl ředitel ŘSD Radek Mátl.

V Rakousku chybí část dálnice mezi Lincem a státními hranicemi. Celý rakouský úsek by měl být dokončený v roce 2031. ŘSD letos zprovozní v kraji 28,5 kilometru dálnice D3 včetně obchvatu Českých Budějovic.

V provozu je nyní 70 kilometrů D3, která má v budoucnu spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celou D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí chce stát podle ministerstva dopravy dokončit do roku 2031, jihočeskou část do roku 2026.