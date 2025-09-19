Stavba dálničního mostu na D1 u Přerova čelí opakovaným sabotážím. Pachatelé blokují odtok vody
Stavba dálničního mostu mezi obcemi Věžky, Horní Moštěnice a Lověšice na dokončovaném úseku dálnice D1 u Přerova čelí opakovaným útokům neznámých pachatelů, kteří úmyslně blokují odtok vody a poškozují tak stavební dílo. Společnost Strabag o sabotážích provizorního odvodnění potoka Mlýnský náhon, který pod mostem prochází, informovala radnici v Přerově.
Dění v okolí mostu bude Strabag monitorovat a o případných dalších útocích informuje policii. V pátek to uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).
„Neznámý pachatel nebo pachatelé opakovaně znemožňují odtok vody provizorním zatrubněním, nejčastěji o víkendech. Dochází tak k vytvoření laguny a zavodnění prostoru pod mostem. Informace, které jsme získali, nás znepokojily,“ uvedl Vrána.
Policisté odhalili na dálnici u Tábora devět cizinců bez povolení k pobytu. Řeší se jejich vyhoštění
Číst článek
Podle Petra Černíka ze společnosti Strabag pachatelé jako překážky použili kameny, hlínu a nyní i překližku. „Tyto zásahy vedou k znehodnocení stavebního díla,“ dodal.
Stavbaři zaznamenali také mechanické rozebrání už zhotovených kamenných dlažeb, ruční prokopání ochranných hrázek a záměrné vypouštění vody do prostoru staveniště.
„Vzhledem k rozsahu a způsobu provedení se zřejmě nejedná o náhodné jednání nebo dětskou hru, ale o cílené poškozování stavby. Prostor bude nově monitorován a jakékoli protiprávní jednání bude oznámeno Policii ČR a stavebnímu úřadu. Vzhledem k tomu, že k podobným zásahům může docházet i po dokončení stavby a jejím předání Ředitelství silnic a dálnic, je žádoucí pachatele vypátrat nebo odradit,“ dodal Černík.
Sabotážní jednání
Radnice podle primátorova náměstka Tomáše Navrátila (ANO) opakované sabotáže odsuzuje. „Město Přerov čeká na napojení na dálniční síť dlouhé roky a každý krok směrem k dokončení je pro nás nesmírně důležitý. Sabotážní jednání, které ohrožuje nejen průběh stavby, ale i veřejný zájem, je nepřijatelné. Věřím, že pachatel bude brzy vypátrán a pohnán k odpovědnosti,“ uvedl Navrátil.
Dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova bude stát devět miliard. Postaví ji sdružení čtyř firem
Číst článek
Stavba desetikilometrové části dálnice D1 z Přerova do Říkovic začala předloni v lednu a bude stát téměř sedm miliard korun. Po dokončení zlepší špatnou dopravní situaci v Přerově.
Tento poslední úsek dálnice D1 bude zprovozněn s tříměsíčním předstihem v pátek 19. prosince, jelikož stavební práce postupují rychleji, než se předpokládalo.
Stavba dálnice D1 začala v Česku před 55 lety, přičemž o posledním úseku u Přerova se posledních sedmnáct let vedly spory, debaty a připravovaly se plány. Desetikilometrový úsek D1 je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a na polské hranice kompletní. Nyní dálnice končí na kraji Přerova.