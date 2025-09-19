Stavba dálničního mostu na D1 u Přerova čelí opakovaným sabotážím. Pachatelé blokují odtok vody

Stavba dálničního mostu mezi obcemi Věžky, Horní Moštěnice a Lověšice na dokončovaném úseku dálnice D1 u Přerova čelí opakovaným útokům neznámých pachatelů, kteří úmyslně blokují odtok vody a poškozují tak stavební dílo. Společnost Strabag o sabotážích provizorního odvodnění potoka Mlýnský náhon, který pod mostem prochází, informovala radnici v Přerově.

Přerov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Dálnice D1 (ilustrační foto)

Dálnice D1 (ilustrační foto) | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

Dění v okolí mostu bude Strabag monitorovat a o případných dalších útocích informuje policii. V pátek to uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

„Neznámý pachatel nebo pachatelé opakovaně znemožňují odtok vody provizorním zatrubněním, nejčastěji o víkendech. Dochází tak k vytvoření laguny a zavodnění prostoru pod mostem. Informace, které jsme získali, nás znepokojily,“ uvedl Vrána.

Policisté odhalili na dálnici u Tábora devět cizinců bez povolení k pobytu. Řeší se jejich vyhoštění

Číst článek

Podle Petra Černíka ze společnosti Strabag pachatelé jako překážky použili kameny, hlínu a nyní i překližku. „Tyto zásahy vedou k znehodnocení stavebního díla,“ dodal.

Stavbaři zaznamenali také mechanické rozebrání už zhotovených kamenných dlažeb, ruční prokopání ochranných hrázek a záměrné vypouštění vody do prostoru staveniště.

„Vzhledem k rozsahu a způsobu provedení se zřejmě nejedná o náhodné jednání nebo dětskou hru, ale o cílené poškozování stavby. Prostor bude nově monitorován a jakékoli protiprávní jednání bude oznámeno Policii ČR a stavebnímu úřadu. Vzhledem k tomu, že k podobným zásahům může docházet i po dokončení stavby a jejím předání Ředitelství silnic a dálnic, je žádoucí pachatele vypátrat nebo odradit,“ dodal Černík.

Sabotážní jednání

Radnice podle primátorova náměstka Tomáše Navrátila (ANO) opakované sabotáže odsuzuje. „Město Přerov čeká na napojení na dálniční síť dlouhé roky a každý krok směrem k dokončení je pro nás nesmírně důležitý. Sabotážní jednání, které ohrožuje nejen průběh stavby, ale i veřejný zájem, je nepřijatelné. Věřím, že pachatel bude brzy vypátrán a pohnán k odpovědnosti,“ uvedl Navrátil.

Dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova bude stát devět miliard. Postaví ji sdružení čtyř firem

Číst článek

Stavba desetikilometrové části dálnice D1 z Přerova do Říkovic začala předloni v lednu a bude stát téměř sedm miliard korun. Po dokončení zlepší špatnou dopravní situaci v Přerově.

Tento poslední úsek dálnice D1 bude zprovozněn s tříměsíčním předstihem v pátek 19. prosince, jelikož stavební práce postupují rychleji, než se předpokládalo.

Stavba dálnice D1 začala v Česku před 55 lety, přičemž o posledním úseku u Přerova se posledních sedmnáct let vedly spory, debaty a připravovaly se plány. Desetikilometrový úsek D1 je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a na polské hranice kompletní. Nyní dálnice končí na kraji Přerova.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme