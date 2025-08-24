Stavba domova pro seniory v Horní Lidči na Vsetínsku jde do finále. Spory v obci utichly
Na jedné straně škola, na druhé domov pro seniory. Stavba v Horní Lidči na Vsetínsku loni vyvolala vášnivé debaty, dnes už ale emoce utichly a stavba pokračuje.
V Horní Lidči zdárně pokračuje výstavba nového domova pro seniory, který se bude nacházet poblíž školy. Přitom ještě loni tamní obyvatelé proti stavbě hlasovali v referendu a obec byla plná emocí. Dnes už jde vše podle plánu a hrubá stavba je hotová.
„Většina lidí už pochopila, že to celé bylo nesmyslné, že se nenaplnily jejich obavy,“ říká lidovecký starosta Horní Lidče na Vsetínsku Josef Kadlec. A dodává, že stavba už je tak daleko, že zahájení provozu je plánováno od března 2026.
Stavbu si chválí i ředitelka místní základní školy. Vyzdvihuje například nové chodníky a komunikaci, kterou podle ní ocení hlavně rodiče dětí.