Stavba domova pro seniory v Horní Lidči na Vsetínsku jde do finále. Spory v obci utichly

Na jedné straně škola, na druhé domov pro seniory. Stavba v Horní Lidči na Vsetínsku loni vyvolala vášnivé debaty, dnes už ale emoce utichly a stavba pokračuje.

Horní Lideč Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Výstavba domova pro seniory v Horní Lidči

Zahájení provozu domova pro seniory je podle tamního starosty plánováno od března 2026 | Foto: Zdeněk Němec | Zdroj: MAFRA/Profimedia

V Horní Lidči zdárně pokračuje výstavba nového domova pro seniory, který se bude nacházet poblíž školy. Přitom ještě loni tamní obyvatelé proti stavbě hlasovali v referendu a obec byla plná emocí. Dnes už jde vše podle plánu a hrubá stavba je hotová.

Přehrát

00:00 / 00:00

Stavba domova pro seniory v Horní Lidči jde do finále, spory v obci utichly

„Většina lidí už pochopila, že to celé bylo nesmyslné, že se nenaplnily jejich obavy,“ říká lidovecký starosta Horní Lidče na Vsetínsku Josef Kadlec. A dodává, že stavba už je tak daleko, že zahájení provozu je plánováno od března 2026.

Stavbu si chválí i ředitelka místní základní školy. Vyzdvihuje například nové chodníky a komunikaci, kterou podle ní ocení hlavně rodiče dětí. 

Gabriela Hykl, Růžena Vorlová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme