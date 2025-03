Stavba gigafactory v Dolní Lutyni je možná, potvrzují další studie. Budou potřeba kompenzace

Zamrzlý trh

Ačkoliv se trh s elektromobily nerozvíjí směrem, kterým se předpokládalo, stále pokračují přípravy pozemků v Dolní Lutyni pro gigafactory, která má vyrábět baterie do elektromobilů. „Předpokládá se, že se trh s bateriemi do elektroaut začne oživovat v horizontu dvou let. A když se trh rozhýbe, tak nastane to, co vždy u investorů - teď se trh rozhýbal, tak mi potvrďte, že za tři roky budu moct vyrábět,“ řekl v rozhovoru pro iRozhlas ředitel SIRS David Petr.