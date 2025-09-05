‚Stavba je ve fázi závěrečného sprintu.‘ Dělníci mají na dokončení multifunkční haly v Jihlavě měsíc
Výstavba nové Horácké multifunkční arény v Jihlavě se blíží do konce. Specializovaní technici v současné chvíli například zprovozňují veškerou audiovizuální techniku včetně šest tun těžké multimediální kostky. Na dokončení mají měsíc.
„Děláme tady celou jevištní technologii, to znamená, že zařizujeme veškeré věci od videa, zvuku a scénického osvětlení,“ popisuje jevištní technik Stanislav Muric v prosklené buňce na severní krátké straně nové haly, která bude sloužit jako režie.
Stavaři dokončují multifunkční halu v Jihlavě. ‚Když se kohokoliv zeptáte na termín, tak se orosí a běží radši pracovat,‘ popisuje manažer výstavby a městský radní David Beke (ODS)
Společně se svými kolegy postupně oživuje techniku v hale. Na ovládacím panelu je Muric schopný stáhnout od stropu kterýkoliv z prvků ozvučení arény.
„Obsluha vidí informace o tom, v jaké je to výšce, kolik to třeba momentálně váží. Potom si obsluha vybere směr, kterým chce jet. Je tady si 148 různých motorů, které se ovládají z tohoto panelu,“ doplňuje Muric. Součástí systému je také šest tun těžká multimediální kostka, která se teď montuje a bude viset pod stropem arény.
Dělníci ale finišují všude, včetně skyboxů. „Stavba je ve fázi závěrečného sprintu. Když se tady na stavbě teď zeptáte kohokoliv na termín, tak se orosí a běží radši pracovat,“ popisuje manažer výstavby a městský radní David Beke (ODS).
Termín předání stavby 9. října stále platí. Celková stavba vyjde na 1,9 miliardy korun, dalších zhruba 200 milionů korun pokryje vybavení.
„Správce stavby, generální dodavatel, i my jako investor jsme si řekli, že ta cena je nepřekročitelná,“ upozorňuje Beke. V termínu bude hotový i běžecký ovál na střeše, který je už vybetonovaný a zbývá na něj položit tartan.