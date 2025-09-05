‚Stavba je ve fázi závěrečného sprintu.‘ Dělníci mají na dokončení multifunkční haly v Jihlavě měsíc

  • Dělníci dokončují multifunkční halu v Jihlavě | Foto: František Jirků | Zdroj: Český rozhlas

  • Další fotografie (7)

Výstavba nové Horácké multifunkční arény v Jihlavě se blíží do konce. Specializovaní technici v současné chvíli například zprovozňují veškerou audiovizuální techniku včetně šest tun těžké multimediální kostky. Na dokončení mají měsíc.

Reportáž Jihlava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

„Děláme tady celou jevištní technologii, to znamená, že zařizujeme veškeré věci od videa, zvuku a scénického osvětlení,“ popisuje jevištní technik Stanislav Muric v prosklené buňce na severní krátké straně nové haly, která bude sloužit jako režie.

Přehrát

00:00 / 00:00

Stavaři dokončují multifunkční halu v Jihlavě. ‚Když se kohokoliv zeptáte na termín, tak se orosí a běží radši pracovat,‘ popisuje manažer výstavby a městský radní David Beke (ODS)

Společně se svými kolegy postupně oživuje techniku v hale. Na ovládacím panelu je Muric schopný stáhnout od stropu kterýkoliv z prvků ozvučení arény.

„Obsluha vidí informace o tom, v jaké je to výšce, kolik to třeba momentálně váží. Potom si obsluha vybere směr, kterým chce jet. Je tady si 148 různých motorů, které se ovládají z tohoto panelu,“ doplňuje Muric. Součástí systému je také šest tun těžká multimediální kostka, která se teď montuje a bude viset pod stropem arény.

Dělníci ale finišují všude, včetně skyboxů. „Stavba je ve fázi závěrečného sprintu. Když se tady na stavbě teď zeptáte kohokoliv na termín, tak se orosí a běží radši pracovat,“ popisuje manažer výstavby a městský radní David Beke (ODS).

Termín předání stavby 9. října stále platí. Celková stavba vyjde na 1,9 miliardy korun, dalších zhruba 200 milionů korun pokryje vybavení.

„Správce stavby, generální dodavatel, i my jako investor jsme si řekli, že ta cena je nepřekročitelná,“ upozorňuje Beke. V termínu bude hotový i běžecký ovál na střeše, který je už vybetonovaný a zbývá na něj položit tartan.

František Jirků, job Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme