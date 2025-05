Stavbu kanalizace z Dražkovic do pardubické části Jesničánky přerušil nález ropných látek. Pochází z 80. let minulého století z havárie podzemní nádrže blízké čerpací stanice. Investor stavby, VAK Pardubice, musel nechat vyhloubenou jámu zasypat a teď čeká na výsledky průzkumu, který odhalí rozsah znečištění území. Pardubice 16:08 8. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba kanalizace z Pardubic do Dražkovic se komplikuje. Bagr obnažil starou ropnou havárii | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

„V hlavní silnici jsme kopali kanalizaci, museli jsme z nějakého důvodu přestat a pokračujeme v cyklostezce směrem z Dražkovic do Pardubic,“ říká pracovník firmy GASCO, která buduje novou kanalizaci mezi pardubickými Dražkovicemi a Jesničánky.

Porucha nádrží z 80. let

Důvodem přerušení prací na silnici nedaleko točny městské hromadné dopravy je nález, který komentuje mluvčí společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Aleš Hudec: „Při výkopu se zjistilo, že tam je prosakující voda, která má mastné fleky a je zapáchající. Posléze bylo zjištěno, že čerpací stanice, která je v blízkosti, někdy v 80. letech měla poruchu v nádražích. Ta způsobila kontaminaci zeminy ropnými látkami. Nyní se ropné látky objevily i při výkopu kanalizace.“

Jaké množství nafty nebo benzínu do půdy uniklo, není jisté. Stát, který tehdy čerpací stanice vlastnil, měl kontaminovanou zeminu odtěžit a zlikvidovat. K tomu ale nedošlo. „Bylo přislíbeno, že se to vyčistí, kontaminovaná zemina se odveze. V té době se tam daly nějaké sondy, které znovu recyklovaly a propíraly zeminu, ale nebylo to asi dostačující,” dodává Hudec.

Čerpací stanice u silnice mezi pardubickou čtvrtí Jesničánky a Dražkovicemi | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Zjišťuje se rozsah havárie

Další čisticí sondy teď nechal VAK vykopat a zároveň s tím prověřuje pravděpodobný rozsah znečištění. „Prozatím jsou informace, že ta kontaminace by měla být v nižší hloubce, než jsme očekávali. Zemina se musí pročistit, nebo se musí odvézt, ekologicky zlikvidovat, pokud by byla opravdu hodně kontaminovaná ropnými látkami,“ říká Aleš Hudec.

Peníze na to má společnost přislíbené od ministerstva financí. Než ale bude území vyčištěné, nemůže stavbu kanalizace za 17 milionů korun dokončit. Pokračuje zatím jen na úseku pod cyklostezkou, který má být hotový v nejbližších dnech.