Stavba liberecké náplavky se prodražila na 166 milionů. Město si připlatí třeba za umělecká díla
K závěru se blíží stavba náplavky u budovy Krajského úřadu v Liberci. Celkem za ni Liberecký kraj zaplatí 166 milionů korun. Tedy zhruba o deset procent víc oproti původním předpokladům. Stavbu prodražila kromě umění třeba kanalizace. „Vedla v místě, kde bude náplavka, vůbec tam původně neměla být. To bylo 477 tisíc korun,“ řekl pro Český rozhlas Liberec Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj, nekandiduje do Sněmovny).
Důvodů zdražení je několik. Šlo například o špatně zakreslené inženýrské sítě nebo o nahrazení původní vodoměrné šachty novou. Oproti plánu museli dělníci také zbourat hlavní vchod do krajského úřadu, uvedl náměstek hejtmana Edvard Kožušník (ODS, nekandiduje do Sněmovny).
„Byly tam zjištěny záležitosti, o kterých se na začátku stavby nevědělo. Největší problémy dnes máme v rámci oficiálního schodiště. Na druhou stranu je vidět, že se práce činí. Máme je přímo pod okny a kontrolujeme je každý den, jsou tam i více práce na směny. Měli bychom dodržet termín na podzim,“ slibuje Kožušník. Přesný termín dokončení je do konce října.
Vynucená přestavba hlavního vchodu je vyčíslena na milion a 300 tisíc korun. Je to nejdražší položka z prací. Statik původně rozhodl, že hlavní vchod a zavěšení schodiště jsou v pořádku, poté se ale přišlo na to, že železobetonové konstrukce jsou dožilé.
Další položkou v nákladech je doplnění osvětlení nebo neplánované přemístění dešťové kanalizace, uvedl hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
„Druhá největší částka je kanalizace, která vedla v místě, kde bude náplavka, vůbec tam původně neměla být. To bylo 477 tisíc korun,“ uvedl Půta.
Drahá umělecká díla
Nejdražší položkou, která cenu náplavky navýší, je instalace uměleckých děl, se kterými původní projekt rovněž nepočítal. Vedení kraje se po dohodě s dalšími institucemi rozhodlo, že chce náplavku zkrášlit.
Po dohodě s Oblastní galerií Liberec by mělo náplavku oživit několik soch Magdaleny Jetelové, rodačky ze Semil, jejíž instalace zdobí i řadu míst po Evropě, a nejen to.
„Ve spolupráci s Preciosou budou v nově vybudovaném vstupu umístěny skleněné prvky, které odkazují na historii a současnost regionu, výrobu skla, šperků a bižuterie,“ popisuje Půta.
Kromě toho, že díky náplavce bude možný přístup po schodech přímo k Lužické Nise, která kolem krajského úřadu teče, bude součástí náplavky i nový most přes řeku, kašna před budovou úřadu, veřejné WC, stánek s občerstvením a také několik herních prvků pro děti.