Zrušte bezpečnostní dotazník pro zájemce o stavbu Dukovan, žádá opozice Havlíčka

Bezpečnostní dotazník pro tři uchazeče o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by měla podle opozice vláda zrušit. Poslanci koalice Spolu, Pirátů a hnutí STAN k tomu na čtvrtečním jednání vládního výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů vyzvou ministra průmyslu a obchodu za ANO Karla Havlíčka. Po vyřazení ruské společnosti Rosatom je podle nich předběžné prověřování uchazečů zbytečné. S tím Havlíček nesouhlasí, napsal Radiožurnálu. Praha 9:47 29. dubna 2021

S plánem bezpečnostního dotazníku pro uchazeče přišel ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíčkem v březnu. Oznámil tehdy, že se vypsání tendru odkládá na dobu po příštích volbách, do té doby mají uchazeči projít bezpečnostním prověřováním. Politická reprezentace za sebou totiž v té době měla dlouhé měsíce sporů o to, zda do tendru přizvat ruskou společnost Rosatom, kterou tajné služby označily za bezpečnostní riziko pro Českou republiku.

Jenže v uplynulých týdnech se situace zásadně změnila: Rosatom vypadl ze hry. Vláda kvůli vrbětické kauze rozhodla, že s účastí Rosatomu nadále nepočítá. Zbyli tak tři uchazeči: americko-kanadský Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská KHNP.

Podle členky jaderného výboru Heleny Langšádlové z TOP 09 proto dotazník nemá smysl. „Domnívám se, že takzvaný bezpečnostní dotazník je úplně zbytečný, na všechny tyto otázky stát již odpověď má. Nic nebrání tomu, aby stát vypsal řádné výběrové řízení, oslovil ty tři dodavatele z bezpečných zemí,“ uvedla Langšádlová. Podobně mluví i Petr Třešňák z Pirátské strany: „Nechápeme, proč vláda stále trvá na tom nestandardním procesu s bezpečnostním dotazníkem.“

Zrušení bezpečnostního dotazníku budou opoziční poslanci prosazovat na čtvrtečním jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojích, kde se sejdou s Havlíčkem, premiérem Andrejem Babišem či Danielem Benešem, šéfem společnosti ČEZ, která je investorem projektu. Celkem bude pět opozičních poslanců prosazovat podle Třešňáka asi dvacetibodové usnesení.

Žádat budou poslanci také prodloužení lhůty na podání prvních nabídek ze šesti na dvanáct měsíců od oficiálního zahájení tendru. Kabinet by taky měl usnesením vyloučit i případnou účast Rosatomu v konsorciu, říká Petr Gazdík z hnutí Starostové a nezávislí: „To, co vláda schválila, není dostatečné vyloučení ruských firem, my je chceme vyloučit ze všech možných konsorcií, kdy by to konsorcium bylo závislé na ruské dodávce. Například kdyby to bylo francouzské konsorcium a dodávkou některé technologie nebo paliva by bylo závislé na ruské dodávce.“

Zrušení dotazníku a okamžité zahájení tendru podporuje i další člen výboru, Pavel Kováčik z KSČM. Zároveň kritizuje vyřazení Rosatomu i dřívější rozhodnutí vlády o vyřazení čínské společnosti CGN. „Pokud nebudou osloveni Rusové a Číňané, tak ten bezpečnostní dotazník z pohledu dnešních našich spojeneckých a dalších závazků postrádá jakýkoli důvod a tudíž je možné jít ihned na vypsání tendru,“ uvedl Kováčik.

Podle Havlíčka ale není důvod bezpečnostní dotazník rušit. V SMS zprávě Radiožurnálu napsal, že je to v souladu s doporučením mezinárodních organizací, například Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Akci bezpečnostního dotazníku taky odsouhlasila Bezpečnostní rada státu a schválila vláda.