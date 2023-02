Oplocená díra a nejspíš pergola místo společenského centra. V Cetorazi nedostali dotace, stavba se zastavila

V Cetorazi se už v minulém volebním období rozhodli, že postaví multifunkční kulturní centrum s hospodou. Obec na něj nedostala žádné příspěvky a počítala s tím, že ze svého rozpočtu zaplatí 15 milionů korun. Kvůli ekonomické krizi ale cena ještě o osm milionů vzrostla. Pak skončila v insolvenci firma, která měla stavbu na starosti. Z ambiciózního projektu tak zbyla jen díra uprostřed vsi. Cetoraz 16:42 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo multifunkčního kulturního centra mají v Cetorazi na Pelhřimovsku jenom oplocenou díru uprostřed obce | Foto: Milan Soldán | Zdroj: Český rozhlas

„Jak je to auto, tak tam je zatáčka a přímo na to narazíte,“ pan Slávek ukazuje cestu k místu, kde je v Cetorazi rozestavěné multifunkční kulturní centrum. Stavbu se sice povedlo zahájit, ale nikdy nebyla dokončena.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dočkají se v Cetorazi vysněného multifunkčního kulturního centra nebo jim zůstane jen oplocená díra uprostřed obce?

Prakticky se podařilo jenom vykopat základy, takže uprostřed vsi je díra v zemi. Na některých místech z ní trčí železné armatury. Celé místo je obehnané plotem, aby tam nikdo nespadl nebo se jinak nezranil.

„Vzhledem k tomu, že při dnešních cenách se náklady zvedly stonásobně, tak někteří občané nesouhlasí s tím, aby se to vystavělo,“ říká nezávislá starostka Monika Zemanová.

‚Lidé si peníze schovávají a nedonesou nám je.‘ Hospody na vesnicích zejí prázdnotou a zavírají Číst článek

„Dotace na to nebyla. Zastupitelstvo se rozhodlo, že by se to financovalo z vlastních zdrojů,“ dodává starostka.

„Víme, že je potřeba ten společenský život nějakým způsobem udržovat,“ vysvětluje rozhodnutí Monika Zemanová. Stavba se zastavila, protože firma, která ji měla realizovat, skončila v insolvenci.

V Cetorazi proto poprvé v historii uspořádali anketu. Lidem nabídli tři možnosti, jak se zahájeným projektem dál pokračovat. „Buď vybudovat nemovitost. Nebo přístřešek na stávajících základech. Anebo to zahrnout,“ přibližuje starostka.

Obyvatelé se těsně rozhodli pro pergolu. Zastupitelé by přesto raději viděli víceúčelovou budovu s hospodou.