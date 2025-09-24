Stavba parkoviště u Šerlichu v Orlických horách může pokračovat. Ministerstvo zrušilo pokutu za odlesnění
Stavební práce na rozšíření parkoviště u Šerlichu v Orlických horách by mohly začít na jaře, aby za rok bylo hotovo. Posun nastal nedávno, když ministerstvo životního prostředí zrušilo pokutu pro Správu Kolowratských lesů za vykácení lesa pro parkoviště, uvedl ve středu Martin Fojt ze správy. Na projektu se podílí také obec Deštné v Orlických horách a Královéhradecký kraj. Pozemky v majetku rodu Kolowratů jsou pro rozšíření parkoviště klíčové.
„Ministerstvo životního prostředí svým rozhodnutím správní řízení o pokutě 900 tisíc korun v důsledku poškození životního prostředí dle názoru České inspekce životního prostředí zastavilo a zrušilo bez možnosti podání opravného prostředku, tedy není možné se odvolat. Celá kauza tak téměř po dvou letech skončila a lze pokračovat v záměru vybudování parkoviště,“ řekl Fojt ze Správy Kolowratských lesů.
Vrchlabí chystá další zpoplatňování parkovišť ve městě. Obyvatelé o tato místa ztrácejí zájem
Číst článek
Projekt počítá s navýšením počtu parkovacích míst vpravo od silnice Deštné – Orlické Záhoří z nynějších 80 na asfaltové ploše na 250. Z toho okolo 150 míst by mělo vzniknout na odlesněné ploše Správy Kolowratských lesů a zbytek na asfaltové ploše, kde bude také točna autobusů, a pozemcích obce, které bude nutné odlesnit.
„Rozšíření parkovací plochy bude předcházet vytěžení části lesa na pozemku obce Deštné a následně zajištění stavebního povolení na současně již vzniklou projektovou dokumentaci. Projekt počítá i s vybudováním veřejných toalet,“ uvedl Fojt.
„Náklady na celý projekt odhadujeme minimálně na deset milionů korun. Parkoviště bude s ohledem na náklady na jeho výstavbu a provoz zpoplatněné,“ doplnil. Dosud bylo parkování bezplatné.
Celková rozloha plánovaného parkoviště by měla být přes jeden hektar, v současnosti lze u Šerlichu parkovat na asfaltové ploše o rozloze téměř 0,2 hektaru. Správě Kolowratských lesů hrozila pokuta za vykácený les pro parkoviště o rozloze 0,75 hektaru.
Parkování a zázemí pro turisty
Práce budou zahrnovat na již vykácené ploše vybudování zhruba 150 parkovacích míst na štěrkem zpevněné ploše. Na sousední asfaltové ploše, která patří obci, bude nově točna pro autobusy včetně dvou zastávek a parkovacích míst pro autobusy.
Královéhradecký kraj postaví v trutnovské nemocnici parkovací dům za čtvrt miliardy
Číst článek
Asfaltová plocha dosud slouží jako parkoviště pro návštěvníky horského sedla. Další parkovací místa vzniknou na pozemku obce, kterou bude nutné odlesnit. Zázemí pro turisty včetně toalet bude na odlesněném pozemku pana Kolowrata.
„Výstavbě bude ještě předcházet vynětí pozemků z lesního půdního fondu a zařazení do ostatní plochy, a to jak na straně pana Kolowrata, tak i na pozemku obce. Společný cíl je, aby parkoviště včetně zázemí mohlo být dáno k užívání veřejnosti před zimní sezonou 2026/2027,“ prohlásil Fojt.
Horské sedlo je vyhledávaným místem nástupu na hřebenové turistické trasy. Parkoviště u Šerlichu ve výšce 990 metrů nad mořem je tak zejména v zimě o víkendech velmi exponované. Když se zaplní, řidiči se pokoušejí zaparkovat na místech, kde nemají.