Stavba roku má problém. Do teprve půl druhého roku staré smuteční síně v Broumově zatéká

„Takhle je to proteklé, mokrý flek se zvětšil, pak se objevil ještě tady a tady," ukazuje majitel broumovské pohřební služby Tomáš Žid vlhká místa na stropě technické místnosti smuteční síně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do smuteční síně v Broumově, která byla vyhlášena stavbou roku v Královéhradeckém kraji, zatéká

Vlhko mimo jiné zničilo i požární hlásič. „Hlásič je úplně pryč, je celý rezavý."

Smuteční síň je přitom v provozu teprve půl druhého roku, reklamovat problémy se ale městu nedaří. Zhotovitel stavby totiž podle starosty Jaroslava Bitnara z Volby pro Broumov nekomunikuje. „Komunikace se nám nedaří. proto jsme přistoupili k tomu, že to považujeme za havárii a snažíme se ji odstranit a dalšímu zatékání zabránit. Naše náklady a takto vynaložené peníze budeme následně vymáhat," říká.

Jenže příčinu problému se nově najaté firmě nedaří zjistit. Potvrzuje to technik správy majetku města Miloš Zlámal. „Firma provedla sondy do střechy. Nezjistila, že by to mohlo být její skladbou. A nyní se zjišťuje, kde by to tedy mohlo zatékat."

Jakákoliv budova se dá zachránit, pokud není staticky narušená, říká architekt Okamura Číst článek

Ideální by bylo sundat krytinu střechy, to ale současné počasí neumožňuje. „Pršení a mráz, je to tam zkrátka všechno zamrzlé," říká starosta Bitnar.

Náklady na opravu zatím není možné odhadnout

Stavební firma se tak příčinu pokusí zjistit zevnitř. Náklady na opravu není podle vedení města možné aktuálně odhadnout. Není také jisté, jestli radnice peníze od původního zhotovitele vymůže.

Už teď podle starosty Bitnara dluží jedné z městských společností. „Oni odebírali energie, teplo od našeho Tepelného hospodářství. Tam dluží peníze. Víme, že ta firma navíc dluží i místním podnikatelům, kteří jim tam dávali nějaké subdodávky," říká Bitnar.

Telefon jednatele stavební firmy Lubomíra Matala je nedostupný. Stejně tak nefungují ani telefonní čísla u jiných společností, ve kterých má podíl.

Smuteční síň přitom někteří zastupitelé i část obyvatel vnímají jako kontroverzní. Výstavba měla zpoždění, některým lidem vadí i vzhled. Budově říkají psí bouda nebo stodola. Královéhradecký kraj smuteční síň naopak v prosinci 2019 ocenil titulem Stavba roku. I přes aktuální problémy se zatékáním je smuteční síň v Broumově i nadále v provozu.

Fotogalerie (8)