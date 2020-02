OBRAZEM: Dělníci pracují na obnově mariánského sloupu. Část náměstí se proměnila ve staveniště

Autor repliky Petr Váňa se dočkal zahájení stavby. Na Staroměstském náměstí vzniklo ohrazené staveniště o rozměrech 7,5 × 7,5 metru, které převzala stavební firma. Dělníci od rána rozebírají historickou dlažbu a do konce týdne by se měli dokopat k původním základům sloupu ze 17. století. Z místa podle odhadů zmizí asi třicet tun dlažby.

Do Velikonoc oplocení zmizí

Místo sledují také archeologové. Prozkoumají původní základové kameny v hloubce zhruba půl metru. Na ní bude umístěna základová deska nového sloupu. „Je zajímavé, že tam někde bude původní zakládací kámen z roku 1650, pod kterým by měla být zakládací listina,“ uvedl sochař Váňa. Umístění základní desky by se mělo stihnout do konce března kvůli velikonočním trhům na náměstí.

Firmy i jednotlivci pracují na místě zadarmo. Samotné stavbě pomohla i Praha. Nebude požadovat poplatek za zábor staveniště. Podle Váni by vyšel asi na milion korun. Sloup po dokončení připadne Praze.

Symbol nadvlády i smíření

Pražští zastupitelé dříve opakovaně nesouhlasili s umístěním repliky původního sloupu. Váňa i přes nesouhlas začal loni s rozebíráním dlažby. Jeho aktivitu nakonec přerušila policie kvůli nepovolenému záboru. Stanovisko zastupitelstva se změnilo koncem letošního ledna, kdy stavbu povolilo. Podle Váni se ale nyní všechny organizace včetně radnice Prahy 1 staví k projektu vstřícně.

Pro část politického vedení a některé občany znamená sloup symbol nadvlády habsburské monarchie. Odmítavě se vyjádřili i někteří historikové, podle kterých na Staroměstské náměstí nepatří. Zastánci obnovy sloupu v něm vidí naopak symbol smíření a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války.

Sochař Váňa se svým týmem pracuje na replice 23 let. Každý rok jí věnoval zhruba dva měsíce práce a její vytvoření dotoval z jiných zakázek. Uvedl například kopii sousoší pro pražskou Loretu nebo sousoší Géniů v Národním muzeu. Sochař repliku přivezl do Prahy v asi 250 dílech. Původní sloup pochází ze 17. století a kvůli spojitosti s habsburskou monarchií jej v roce 1918 svrhl dav. O jeho návratu se diskutuje od 90. let.