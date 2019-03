Dotace nestačí. Obcím a městům v okolí Prahy po zdražení materiálu chybí peníze na stavbu škol

Změna stavebních plánů a snížení počtu specializovaných učeben i půjčka na 20 let. Dva případy, jak obce a města v okolí Prahy řeší chybějící peníze na stavbu nových škol. Část financí sice získaly z dotací od ministerstva školství, kvůli zdražení stavebního materiálů jim ale teď peníze chybí. Psáry / ŘÍčany 12:20 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základní škola (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Staveniště v obci Psáry. Stojí tu tři budovy, všechny mají postavené obvodové zdi. Je také položená střecha, každá z budov má dvě nadzemní podlaží, ale chybí třeba okna.

„Tady budou tři oddělení družiny. Ty budou odděleny mobilními stěnami, takže se z toho bude dát udělat jeden velký prostor,“ popisuje pro Radiožurnál starosta Psár Milan Vácha z hnutí Starostové a nezávislí, jak bude nová škola vypadat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Některé obce a města v okolí Prahy řeší, jak ušetří při stavbě nových škol. Získaly sice dotace od ministerstva školství, kvůli zdražení stavebního materiálu jim ale chybí i miliony korun. Téma Pavly Lioliasové

Psáry se čtyřmi tisíci obyvateli mají aktuálně školu, která je jen pro první stupeň. Jednotlivé třídy jsou v obci hned na několika místech. Novou školu začal Vácha plánovat v roce 2011 a letos v září by v ní mělo poprvé zvonit.

„Je koncipovaná jako plně organizovaná škola s 18 kmenovými třídami, to znamená dvakrát devět tříd, 540 dětí celkem. Záměr je celkově 410 milionů,“ říká starosta.

Větší část peněz na stavbu nové školy nakonec Psáry získaly od ministerstva školství, konkrétně z dotačního programu, který úřad připravil v roce 2016 na stavbu škol okolo Prahy. Úřad přesně vytipoval obce, které na peníze z dotace dosáhnou, třeba také Ondřejov, Úvaly nebo Rudná.

Psáry získaly necelých 240 milionů korun. I tak teď na dokončení školy peníze chybějí. „V roce 2016, když se sbírala data a připravoval se dotační titul, tak předpokládaly nějaké finance. Bohužel od té doby došlo k navýšení stavebních prací. V podstatě jsme stavěli jako první a nárůst byl zhruba 20procentní. Takže je to částka někde kolem 80 milionů korun, které jsou navíc, než jsme čekali. Obec se musela zadlužit, abychom to dostavěli,“ vysvětluje Vácha.

Jedna a půl miliardy

Chybějící peníze na novou školu řeší i nedaleké Říčany. „Mysleli jsme, že se vejdeme do 300 milionů korun, a tak byl postaven celý finanční plán. Když jsem dostal předběžný rozpočet, tak to, co jsme naprojektovali, vycházelo s DPH nějakých 426 milionů korun. Teď jedeme ve dvou variantách. Úplně jsme vypustili celé jedno křídlo školy. Tam bychom se mohli vejít do nějakých 365 milionů korun s DPH,“ uvádí starosta Říčan Vladimír Kořen z hnutí Klidné město s tím, že chce jednat s ministerstvy o případné další dotaci.

Že ceny stavebního materiálu opravdu šly nahoru, potvrzuje i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza: „V zásadě podle statistických čísel, které vycházejí už z roku 2018, byla ke konci roku dosahovaná cena v rámci pozemního stavitelství zhruba 103 procent při meziročním porovnání oproti roku 2017. Pochopitelně je to otázka nárůstu ceny pracovní síly a pochopitelně i cena stavebních materiálů, energií… Všechno dneska stoupá oproti posledním třem, čtyřem letům.“

Problém si uvědomuje i ministerstvo školství. „Ministerstvo školství uvedené problémy registruje a v současné době na toto téma probíhají jednání,“ říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.

„Ministerstvo aktuálně nepřipravuje žádný další dotační titul na stavbu nových škol. Uvažujeme však o programu, který by volně navázal na již probíhající program dotací na stavbu škol v takzvaném prstenci kolem Prahy.“

Do prvního dotačního programu na stavbu škol v obcích a městech kolem Prahy dalo ministerstvo školství přes jeden a půl miliardy korun.