Stavbu rodinných domů brzdí jediné povolení. Lidé na něj čekají i sedm měsíců

Stovky lidí se nadále potýkají s víc než půlročním zdržením při vyřizování povolení na rodinný dům a další stavby. Ani změna zákona totiž zatím všude nepomohla vyřešit problémy při vydávání závazných stanovisek odborů územního plánování. Navíc stále chybí odborníci. Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje, že agendu vrátí zpět stavebním úřadům. Praha 7:54 9. října 2018

Michal Morávek bourá v Černošicích u Prahy chatu. „Měl by tu vzniknout malý rodinný domek,“ popisuje pro Radiožurnál.

Chtěl malý rodinný domek, potřeboval ale stavební povolení. Čekal na něj sedm měsíců.

Se svou rodinou chtěl bydlet už o Vánocích, jenže plán se mu zkomplikoval. Na závazné stanovisko odboru územního plánování čekal sedm měsíců.

„V Praze bydlíme v drahém bytě, zatímco tady už bychom mohli bydlet ve svém. Narodila se mi dcera, myslel jsem, že už bude vyrůstat na zahrádce,“ posteskne si Morávek, který doufá, že do konce roku bude mít pod střechou alespoň hrubou stavbu.

Na 700 nevyřízených žádostí

Nejhorší situace zůstává právě na odboru územního plánování v Černošicích, který vyřizuje závazná stanoviska pro celou Prahu-západ. Nové posily město už sehnalo, ale pořád před sebou tlačí zhruba 700 nevyřízených žádostí.

Skluz při vydávání dokumentu chce stáhnout ze zhruba pěti měsíců na dva měsíce do začátku příštího roku. Pro část lidí ale komplikace skončily už teď. Od září není potřeba stanovisko na garáž nebo třeba studnu.

„Píšeme sdělení, aby se každý co nejrychleji dozvěděl, že se může obrátit rovnou na stavební úřad,“ doplňuje černošická referentka Klára Zvěrevová. Podle města se to týká zhruba 15 až 20 procent žádostí.

Zjednodušení pro lokální stavby

Třeba v Rokycanech ale zatím úbytek agendy nepocítili. V Brně stavebníci ve složitějších případech dál čekají na stanovisko až čtvrt roku. Podle Svazu měst a obcí zůstává počet žádostí poměrně vysoký.

„Řada záměrů je z našeho pohledu posuzována nadbytečně. Bylo by opravdu potřeba přijmout nějaká zjednodušení, zejména pro lokální stavby, kdy dotčenými jsou jen sousedé, popřípadě obec jako ochránce veřejného prostranství,“ vysvětluje výkonný ředitel Svazu Pavel Drahozval.

Kvůli situaci na trhu práce se navíc ne všude podařilo najít dost kvalifikovaných posil - architektů nebo právníků. Ministerstvo pro místní rozvoj odhadovalo, že úřadům změnou zákona odpadnou až dvě třetiny agendy a celý systém tak zrychlí. Zatím to podle něj je pouze o 10 až 20 procent méně.

Novinku chce vyhodnotit na jaře, ale zároveň už uvažuje o tom, že opět změní zákon, popisuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za hnutí ANO:

„Znovu bychom chtěli do hry vrátit původní návrh ministerstva pro místní rozvoj, aby to skutečně celé dělaly obecní stavební úřady. To znamená, aby se to všechno povolovalo v území. Toto si myslím, že skutečně je na nějaké vyhodnocení zhruba na jaře příštího roku, abychom opravdu mohli říci: Skutečně je tady ta potřeba vrátit s k tomu původnímu, anebo už si to sedá a je to zbytečný zásah.“

Stavební úřady stanoviska vyřizovaly do konce minulého roku. Vrátit jim agendu zpět se snaží novelou skupina poslanců ODS. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje příští rok obcím přidat na činnost odborů územního plánování 210 milionů korun.