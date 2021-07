Je to demokratická většina, říká Dostálová k těsnému prosazení nového stavebního zákona

Nový stavební zákon se chystal několik let. Po senátním vetu nakonec v úterý prošel jen těsnou sněmovní většinou - pro bylo 104 poslanců, potřeba jich bylo 101. Nehlasovali ale pro něj ani všichni zákonodárci vládní koalice. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) je spokojená. „Je to demokratická většina v Poslanecké sněmovně. Je to opravdu velmi těžká norma srovnatelná s občanským zákoníkem,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 16:10 14. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klára Dostálová při jednání v Poslanecké sněmovně. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní ministryně, vyhovíte výzvě části opozice – koalic Pirátů a STAN i Spolu - a nebudete do voleb nepodnikat žádné kroky ke vzniku centrálního stavebního úřadu, se kterým počítá nový stavební zákon?

Určitě podniknu kroky, na kterých je shoda i s opozicí, protože i ve svém návrhu měli vznik speciálního stavebního úřadu. Takže určitě všechny tyto kroky zahájíme, protože speciální stavební úřad má vzniknout k 1. 1. 2022.

To znamená, že v tomto směru začnete ty kroky podnikat. A pokud jde o reorganizaci nižších stupňů stavebních úřadů, tedy přechod úředníků z obecních nebo městských úřadů do státní soustavy, tak v tom do října žádné kroky dělat nebudete?

Určitě začnu jednání se starosty, kde by měl být stavební úřad. Ale i v zákoně jsme vyslyšeli požadavek Svazu měst a obcí, aby tam bylo přechodné ustanovení, aby úředníci přecházeli postupně až k plné digitalizaci, což je červenec 2023.

To znamená, že reálně úředníci přejdou až za dva roky?

Začnou přecházet příští rok a samozřejmě to gros začátkem roku 2023. Samozřejmě na podzim letošního roku zahájíme školení, aby úředníci přesně věděli, jaké budou etapy, co je čeká a tak dále. Ale určitě zahájím debatu se starosty, kde by měly být stavební úřady, jak bude probíhat pronájem prostor pod stát a tak dále.

‚Snižujeme byrokracii‘

Máte představu, kolik úředníků přejde ze stávajících stavebních úřadů a kolik lidí bude potřeba nově přijmout?

To je to, co jsme řešili na půdě sněmovny. Dnes máme zhruba 700 obecních stavebních úřadů. Pracuje na nich zhruba kolem 7000 lidí, plus k tomu ještě dotčené orgány. Ale z těch 7000 lidí, protože snižujeme byrokracii, tak bude potřeba zhruba 4500 až 5000 lidí.

Jste přesvědčena, že při tomto přesunu, při této reorganizaci, nedojde ke kolapsu stavebních řízení?

Proto jsme vyhověli připomínce Svazu města a obcí a dali jsme tam přechodná ustanovení, aby byl přesun úředníků plynulý, aby to nebyla žádná hurá akce, aby se skutečně nemohlo stát, že dojde k omezení stavebního řízení v České republice. Na druhou stranu pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a co je zásadní - a všechny politické strany se budou voličům zpovídat – skutečně zásadní směrem k občanovi je dodržovat lhůty od státu směrem k nim.

Nový stavební zákon se chystal několik let. Nakonec po jednomyslném senátním vetu prošel necelé tři měsíce před volbami těsnou sněmovní většinou, když pro něj nehlasovali dokonce ani všichni poslanci vládní koalice. Opozice na to reaguje jasným prohlášením, že pokud za tři měsíce uspěje ve volbách, tak ten nový zákon zkusí zásadně změnit. Jste s tímto výsledkem jako ministryně, která to měla na starosti, spokojená?

Jsem s tím velmi spokojená. Je potřeba se podívat, jak zněl opoziční návrh. Byl v podstatě úplně stejný jako vládní návrh. To znamená všechny procesy, digitalizace, apelační principy, zjednodušení projektové dokumentace – to je úplně stejné ať už ve vládním nebo opozičním návrhu. Liší se jenom v tom, jestli odpolitizovat systém, nebo ne. Budu stát na straně občanů, kteří volají po tom a víc než 80 procent z průzkumu volá po odpolitizování sytému. A jedině v tom novém systému lze dodržet lhůty, jinak tady pořád budeme čelit systémové podjatosti, nedodržování lhůt a tak dále.

Na druhé straně, jestli se nepletu, tak v tom návrhu, který jste jako ministryně předložila, tato změna nebyla. Ta se tam dostala až v Poslanecké sněmovně.

Ne, ne, ne. I ve vládním návrhu jsme měli dohodu se Svazem měst a obcí, že prvostupňové orgány zůstanou na obcích.

Právě proto se ptám.

Nechce mě domluvit, prosím. Ve vládním návrhu je opatření proti nečinnosti a už od kraje by to byla státní stavební správa, aby mohla posílit týmy, abychom mohli lhůty dodržet. Kdežto opoziční návrh zachovává současný stav, což je samozřejmě velký problém.

K původní otázce, neměl by stavební zákon být normou, kde bude politická podpora širší než 104 hlasy?

Je to demokratická většina v Poslanecké sněmovně. Je to opravdu velmi těžká norma srovnatelná s občanským zákoníkem. Jsem ráda, že i na základě této normy jsme schopni zrychlit stavební řízení v České republice.

Opakovaně jste argumentovala žebříčkem světové banky, podle které je České republika v délce stavebního řízení na 157. místě na světě. Na jaké místo máte ambici se s novým zákonem dostat?

Vzhledem k tomu, že to 157. místo bylo o tom, že se načetly zákonné lhůty a jsme na 157. místě, tak když dnes načtu zákonné lhůty podle stavebního zákona, tak je tam 30 dnů, ve složitějších případech 60.

A jakou ambici tedy máte?

Samozřejmě bych byla ráda, kdybychom byli minimálně do první třicítky.

Dalším hostem polední publicistiky byl poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka. Oba rozhovory si můžete poslechnout v přiloženém audiozáznamu.