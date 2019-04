Dostálové se stavebním zákonem radili developeři. ,Potřebovali jsme zkušenosti z praxe,‘ říká

Chystá se nový stavební zákon, který má zkrátit povolování staveb z pěti roků na jeden. Jenže se na něj snesla vlna kritiky za to, že nahrává developerům a popírá veřejný zájem. Jak zjistil Radiožurnál, podnikatelské svazy a zástupci stavebních firem tvořili většinu členů poradního kolegia ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové za ANO. Když se na znění věcného záměru nového zákona shodli, poslala ho šéfka resortu do připomínkového řízení. Původní zpráva Praha 6:00 16. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová | Zdroj: Úřad vlády ČR

Spolupráci s podnikatelským sektorem ministryně hájí tím, že resort potřeboval zkušenosti z praxe, a ne úzký pohled úředníků. Že by návrh nahrával jedné zájmové skupině, odmítla.

Podle Kláry Dostálové se na finálním znění zákona koncem roku shodlo její kolegium pro stavební zákon, kde jsou zástupci různých organizací.

„Všichni partneři, jakmile by zastřihali ušima, že se tam něco takového děje, tak by mi asi dali signál. Znovu říkám: 14. prosince – když se připravila finální verze – se všichni partneři na kolegiu vyslovili, že jsou za tímto materiálem jako jeden muž a ani jeden neměl rozpor,“ řekla Radiožurnálu Dostálová.

Návrh posléze ministryně poslala do připomínkového řízení. Ve zmíněném poradním orgánu přitom dominují organizace, které zastupují firmy a podnikatele. Kromě Hospodářské komory třeba Svaz podnikatelů ve stavebnictví nebo Svaz průmyslu a dopravy.

V kolegiu pak sedí také dva představitelé jednoho z největších českých bytových developerů, společnosti Central Group.

Za veřejný sektor je v něm pouze zástupce Asociace krajů, kterou vede politička vládního hnutí ANO Jana Mračková Vildumeztová a představitel Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Informace o členech poskytlo Radiožurnálu samo ministerstvo.

Vše urychlit

Hospodářská komora požadovala, aby vláda zrychlila přípravy nového stavebního zákona a poukazovala na to, že pomalé povolování staveb v Česku může mít dopad na ekonomiku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pak Dostálové dal za úkol vše urychlit, jak sama popsala.

„Pan premiér říkal: takhle ne. Skutečně je potřeba, abyste tomu věnovali maximální prioritu. Krátil nám to, v původním návrhu jsme měli, že věcný zájem bude někdy na jaře 2021,“ dodala ministryně.

Zároveň ministerstvo mělo najít odborného partnera, který s návrhem pomůže. Obrátilo se právě na Hospodářskou komoru, se kterou loni v říjnu uzavřelo memorandum o spolupráci. Za dva měsíce byl návrh hotový. Kritiku odmítá prezident komory Vladimír Dlouhý. Poukazuje na to, že je Česko podle údajů Světové banky v délce a složitosti povolování staveb na 156. místě ze 190 porovnávaných zemí.

„Jestliže stát, který by to měl primárně dělat, nebyl schopen tento problém zdvihnout a plně to zpracovat v minulosti, tak jenom logicky – kdo jiný než ti, co staví, to měli zdvihnout. Vytýkat nám, že to děláme, protože jsme ve vleku toho či onoho, je hanebné,“ řekl Dlouhý.

Veřejné zájmy

Na návrhu komora spolupracovala s více než 50 odborníky z různých oblastí, institucí a sdružení. Ministerstvu pak dodávala podklady.

Kritikům vadí několik věcí. Například komise pro životní prostředí Akademie věd uvedla, že novinka oslabí ochranu veřejných zájmů včetně životního prostředí. Nelíbí se jí ani samotný způsob přípravy zákona, který podle ní mají v rukou subjekty, které má regulovat.

„Rekodifikace je v rukou reprezentantů subjektů podnikajících ve stavebnictví. Tedy strany, jež má důvod chránit své soukromé zájmy,“ vysvětluje předseda komise Radim Šrám.

Podobně reagoval Svaz ochránců přírody. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků je návrh uspěchaný a nahrává developerům. Kritizují ho také odbory nebo třeba Svaz měst a obcí. Smyslem novinky je podle ministerstva zrychlit povolovací řízení ze současných v průměru víc než pěti let na jeden rok.