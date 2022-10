Ivan Bartoš: Míříme k tomu, aby jednoduché stavby byly povolovány výrazně snadněji

Vláda i přes výhrady řady odborných svazů a komor schválila novelu nového stavebního zákona. Vyslyšeli ministři připomínky odborníků? Nakolik rychlejší bude vyřízení stavebního povolení? A změní ohlášená kandidatura Andreje Babiše strategii vládní koalice směrem prezidentským volbám? Tomáš Pancíř se ptal místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 0:10 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změní kandidatura Andreje Babiše něco na strategii vládních stran směrem k prezidentským volbám? Vstoupíte do kampaně razantněji, než byste vstoupili, kdyby Andrej Babiš nekandidoval?

Kandidatura pana Babiše mě dvakrát nepřekvapila. Vzhledem k tomu, že poměrně intenzivně objížděl Českou republiku a v podstatě dělal osobnostní kampaň, bylo docela očekávané, že kandidaturu ohlásí. Asi s tím souviselo i setkání s prezidentem Zemanem, které předcházelo tomu oznámení.

To, že pan Babiš kandidaturu oznámí, a až pak o tom údajně jedná předsednictví hnutí ANO, docela ilustruje tamní situaci. Ale to je asi už takový kolorit pro stranu, která je takto vedena jedním člověkem bez zásadních demokratických principů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nedivím se, že někdo stále neopustil myšlenku Nejvyššího stavebního úřadu, ale ze sedmi výhrad k novele jsme pět vyřešili na jednáních a vláda zákon jednohlasně schválila, říká Ivan Bartoš

Pokud jde o strategii koalice - když jsme sepisovali koaliční smlouvu, deklarovali jsme, že bude snaha v koalici najít nějakého kandidáta. Když se ale podíváme na vyjádření SPOLU, tak kopíruje to, co jsme říkali v té předchozí volbě nyní, tedy že to je přímá volba, tudíž volí občané v České republice.

Tím, jak polarizačně byla vedena politika v posledních letech, jaké metody v kampaních před sněmovními volbami používalo hnutí ANO, si nemyslím, že je v zájmu Česka potřeba stavět nějakého superkoaličního kandidáta, a to i vzhledem k problémům, kterými Česko prochází a které řada lidí zneužívá k osobnostním kampaním a ještě více rozeštvává lidi.

Mohlo by se to propsat na tom, kdyby existoval nějaký jediný superkandidát koalice SPOLU a PirSTAN.

Minulý týden po schválení novely stavebního zákona jste na twitteru napsal, že pokud dosud někdo čekal na povolení stavby dva nebo tři roky, bude tomu konec, protože novela zajistí rychlé řízení. O kolik bude rychlejší? Jak dlouho to bude trvat místo oněch dvou nebo tří let?

Novela přináší zásadní zrychlení stavebního řízení v Česku už jen z toho důvodu, že například slučuje dvoufázové stavební řízení do řízení jednoho. Na straně stavebního úřadu má dojít k vypořádání všech v uvozovkách potřebných razítek pro povolení stavby.

Zásadním způsobem mění i to, které stavby je nutné řešit na které úrovni stavební správy. Ve věci infrastruktury začne od sedmého měsíce příštího roku fungovat speciální stavební úřad pro energetické stavby a infrastrukturní stavby.

Jak dlouho jste čekali na povolení stavby? Dva roky? Tři?



Tomu bude konec. Měníme “stavebák” tak, abychom zajistili rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení. Zavázali jsme se k tomu v programovém prohlášení vlády a své sliby plníme. ‍☠️ — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) October 27, 2022

V novele je řada důležitých věcí. Některé jsme ponechali z novely, kterou ke konci volebního období protlačilo ANO s komunisty a SPD a opravili jsme část, se kterou jsme jako koalice, dřívější opozice, nesouhlasili, a jsem rád, že vláda to jednohlasně schválila.

Novela jde 2. listopadu na organizační do sněmovny a 3. listopadu už by se měla projednávat na organizačním výboru a měl by být zařazena k projednání sněmovnou.

Zásadní zrychlení

Říkáte, že půjde o zásadní zrychlení. Co si pod slovem zásadní můžeme představit?

Když se podíváte na statistiky, je Česko na úplně šíleném místě, asi až po 117. na celém světě.

Máte na mysli 157. místo. Na druhé straně tam ale nejde například o byty nebo domy.

Díval jsem se na onu analýzu, která vycházela z docela atypického projektu, a úplně nereflektuje danou událost. V novele se snažíme namířit na to, aby ty skutečně jednoduché stavby byly povolovány výrazně jednodušeji. Dojde ke zkrácení, jsou tam závazné třicetidenní lhůty pro podání jednotlivých vyjádření.

Novela zákona má zrychlit a zefektivnit stavební řízení. Podle advokáta Černého je krokem zpět Číst článek

Ambicí je, aby to u jednoduchých staveb bylo skutečně v řádu několika měsíců tak, jak jsou předpokládané lhůty za předpokladu, že nebude docházet k různým odvoláváním. Ale i to je tam řešeno, neboť nový zákon neumožňuje takzvaný ping-pong, kde při přesunutí na vyšší instanci musí dojít k finálnímu rozhodnutí o povolení či nepovolení stavby.

Nejvyšší představitelé Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory architektů, Asociace developerů i koncepčních a plánovacích institucí největších měst v Česku tvrdí, že novela nepovede ke zrychlení povolování staveb, že znamená zhoršení stavu proti tomu, který platí teď. To napsali i v dopise premiéru Petru Fialovi. Máte pocit, že si signatáři vymýšlejí, nebo že stavebnímu právu nerozumí?

Velká část z těch, které jste zmínil, a nejsou to všichni, jsou autoři původního zákona, který napsali na zakázku bývalé ministryni paní Dostálové, kde měl v podstatě vzniknout jakýsi nejvyšší stavební úřad s osmi tisíci zaměstnanci, který by transformoval a povoloval věci jako na běžícím páse.

Podle mě je ale důležité hledat vyváženost v daném území, což je i ochrana veřejných zájmů. Není to jenom stavebnictví a firmy, které se podílejí na infrastrukturní výstavbě a domech či bytech, ale jde skutečně o vyváženost toho zákona.

‚Jedno řízení, jedno razítko‘. Vláda schválila novelu stavebního zákona, zachovává úřady v obcích Číst článek

I na základě toho dopisu, který šel veřejnou cestou, jsem se sešel s některými zástupci, které jste zmiňoval, například s Hospodářskou komorou. Chápu, že by pro ně bylo nejlepší, aby zde byl jimi napsaný zákon Kláry Dostálové, ale ze sedmi výhrad jsme pět vyřešili na jednáních a vláda zákon jednohlasně schválila.

Ostatně se samosprávami, s městy, spolupracujeme ve věci stavebních předpisů, místních vyhlášek a územního plánování poměrně dlouhou dobu.

Dochází ještě k vývoji ve smyslu druhé novelizace územně plánovací části, která v tuto chvíli není významně dotčena, někdy v druhé půlce volebního období. Tam také došlo k výraznému zjednodušení.

Nedivím se, že někdo stále ještě neopustil myšlenku nejvyššího stavebního úřadu, a to musím zdůraznit, jak ji bez dohody se samosprávami i s městy prosadila Klára Dostálová, respektive ANO s KSČM a SPD.

K čemu má sloužit Portál stavebníka? A opravdu je potřeba, aby v Česku kvůli rozvoji digitalizace vznikal nový úřad? Poslechněte si celý rozhovor vedený Tomášem Pancířem.