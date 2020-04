‚Chybí promyšlenost i profesionalita.‘ Ombudsman píše premiérovi kvůli návrhu stavebního zákona

Plaga: Nevracíme se k povinné docházce. Nepředpokládáme, že do školy přijdou všechny děti

Do konce školního roku se výuka ve školách v plném rozsahu už neobnoví. Část žáků se ale do lavic vrátí, například žáci prvního stupně. Ti by ale měli být ve třídě maximálně v počtu 15 žáků.