Novela zákona má zrychlit a zefektivnit stavební řízení. Podle advokáta Černého je krokem zpět

Vláda schválila novelu stavebního zákona, která by, podle ministerstva pro místní rozvoj, měla přispět ke zrychlení stavebního řízení. „Zejména v oblasti digitalizace to nepochybně je příslib zjednodušení a zlepšení toho procesu. Postupně bude docházet i k zjednodušení nebo spojování stavebních úřadů," popisuje dílčí změny ministr dopravy Martin Kupka. Praha 17:43 27. října 2022

Novela stavebního zákony se připravovala ve spolupráci se zástupci jednotlivých stran. Jednání tak probíhala například se zástupci Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a dopravy.

„Shodli jsme se na některých nezbytných úpravách do doplňkové legislativy, kterou je zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Fakticky jde o zjednodušení a scelení všech dílčích stanovisek oblasti životního prostředí do jednoho razítka. Jde o konkrétní počin směrem k větší integraci,” komentuje vývoj jednání Kupka.

Novela stavebního zákona by však neměla omezit váhu environmentálního hlediska. „Projektům, které by mohly významně zasáhnout do životního prostředí, předchází proces EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Veřejnost tam samozřejmě má významné a nezastupitelné místo,” dodává Kupka.

„Jsem přesvědčená o tom, že jednotné environmentální stanovisko je nadbytečné. My jsme to integrovali pod stavební úřad, protože základem je, aby se skutečně veškeré veřejné zájmy, nejenom ochrana na úseku životního prostředí, koordinovaly jedním úřadem,” oponuje bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Novela nemusí přinést zrychlení řízení

Podle advokáta Pavla Černého spolupracujícího s Českou komorou architektů je návrh problematický, zejména v oblasti úpravy řízení o povolení staveb. „Původním cílem předložení nového stavebního zákona bylo zrychlení a zefektivnění řízení a předložená novela je v tomto směru značným krokem zpět.”



„Obsahuje sice dílčí integraci v oblasti ochrany životního prostředí prostřednictvím jednotného environmentálního stanoviska, ale toto stanovisko je vydáváno jako tzv. závazné stanovisko mimo to vlastní řízení o povolení záměru. Tím pádem jsou tyto zájmy posuzovány dílčím pohledem mimo vlastní řízení,” dodává Černý.

„Pro běžné stavebníky nebyly zachovány principy, které se zachovávají pro vyhrazené stavby. Zejména integrace razítek, neboli dotčených orgánů, pod stavební úřad i pro běžné stavebníky. (Novela) to zachovává pro speciální stavební úřad pro vyhrazené stavby, ale běžný stavební úřad bude vázán na závazná stanoviska,” doplňuje Dostálová rozdíly v navrhovaných přístupech k jednotlivým stavbám.

Vyhovět všem není možné

Do přípravy novely zákona je zapojeno více odlišných organizací, jejich požadavky ale není vždy možné splnit. „Stavební zákon je zájmem mnoha aktérů a vyhovět úplně všem by nikdy nebylo cestou kupředu,” myslí si Dostálová.

Novela bude navíc zvažována v komplikované situaci, kdy probíhá výměna ministryně životního prostředí. „Vláda bude posuzovat důležitou věc, která se týká ochrany přírody, bez toho, aby bylo obsazeno ministerstvo životního prostředí,” popisuje Jiří Nádoba, redaktor týdeníku Respekt.

„Strana uživatelů nového zákona, kteří se podle něho budou snažit stavět, má teď navrch. Proces se snaží zprůchodnit skrze ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo dopravy. Ministerstvo životního prostředí, které by mělo hlídat tu druhou stránku věci, je teď oslabené a nebude se k tomu vyjadřovat v plné míře,” dodává Nádoba.