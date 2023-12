Zjednodušení a zrychlení. Příští rok přinese novelu stavebního zákona, povolení bude vydané do měsíce

Na žádost o stavební povolení odpověď do měsíce a od jednoho úřadu souhrnné za všechny. Tak výrazné zjednodušení má přinést v příštím roce novela stavebního zákona, změny pro nejjednodušší stavby mají začít platit od léta. Už zkraje nového roku pak začne významné větší stavby schvalovat nový Dopravní a energetický stavební úřad. ZMĚNY 2024 Praha 10:39 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Změny v povolání staveb začnou již od ledna, pro stavitele rodinných domů od poloviny roku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V novele toho zákona, kterou podpořila celá Sněmovna a pak i Senát, se vlastně zjednodušuje to stavební řízení do jediného procesu povolení stavby,“ vysvětluje pro Radiožurnál ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké změny jsou připraveny pro získání stavebního povolení?

Celé stavební řízení má být výrazně rychlejší. Pokud bude někdo chtít od července například stavět dům, všechny potřebné dokumenty podá stavebnímu úřadu - a ten pak komunikuje s dalšími institucemi, třeba s hasiči nebo památkáři.

„Druhá věc, která byla velmi kritizovaná, je takzvaný ping-pong, kdy někdo z těch účastníků se proti tomu řízení odvolal, šlo to nahoru na ten vyšší stavební úřad třeba až na kraj a pak to zase bylo vráceno k novému posouzení. Teď je tam jenom jeden směr nahoru, už tam není ten ping-pong. Ten vyšší úřad rozhodne v té věci finálně,“ popisuje Bartoš.

Superúřad nebude. Sněmovnou schválená novela zachovává 694 nynějších stavebních úřadů v obcích Číst článek

Zjednodušení a zrychlení stavebního řízení by mohlo pomoct taky samosprávám, jak už po schválení stavebního zákona popsala ve vysílání Radiožurnálu výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

„Města a obce jsou mnohdy i stavebníky, takže i my vítáme zrychlení stavebního úřadu. Třeba vydání stavebního povolení na školu nám trvalo taky mnohé dlouhé roky,“ říká.

Komplikovanější stavby bude mít pod kontrolou už od ledna nový Dopravní a energetický stavební úřad.

„Tam se přesouvají takzvané vyhrazené dopravní stavby - dálnice, přehrady - stavby, které mají dopad třeba na více krajů nebo více regionů,“ doplňuje ministr Ivan Bartoš.

Bartoš k digitalizaci stavebního řízení: Ambicí je, aby měl běžný dům povolení do měsíce na stole Číst článek

V příštím roce začne platit taky liniový zákon, který má právě stavbu strategické dopravní infrastruktury urychlit. Zabrání třeba takzvaným blanketním podáním, vysvětluje poslankyně Zuzana Ožanová z hnutí ANO.

„Blanketní podání je takové, že v něm neuvedete nic. Uvedete jenom Odvolávám se, podpis a to je vše. Počkáte, až vás vyzvou k doplnění podání a ve své podstatě je to opravdu jen obstrukční mechanismus, není to nic, kde člověk má nějaké argumenty,“ říká Ožanová.

Změny pro stavitele rodinných domů začnou platit od poloviny příštího roku.