Nesmíme se bát a musíme do toho říznout, komentuje Dlouhý schvalování stavebního zákona

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) označila nový stavební zákon za vůbec nejzásadnější, kterým se sněmovna v tomto volebním období zabývá. K léta projednávanému zákonu, který by měl zejména zrychlit stavební řízení, ale existuje mnoho výhrad. Poslanci navíc musí projít bezmála stovku pozměňovacích návrhů. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý promptní schválení podporuje.

„Samozřejmě že máme výhrady, ale toto není jen nová stavební legislativa, je to zahájení moderní reformy státní správy. Každá taková změna je kompromisem a my tento kompromis podporujeme,“ komentuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus a upozorňuje, že Česko na novou legislativu zoufale čeká.

Vzniku stavebního superúřadu se Dlouhý na rozdíl od představitelů samospráv neobává. „Nesmíme se bát, musíme do toho říznout. Základním cílem je jedno razítko, jedno řízení a jeden úřad,“ vysvětluje.

Dalšími benefity nového zákona by pak podle šéfa Hospodářské komory mělo být zjednodušení celého procesu, větší transparentnost a odstranění korupce.

To potvrzuje i náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování ministerstva pro místní rozvoj Marcela Pavlová. „Zjednodušení vidím v tom, že už nebudou dvě řízení, ale jen jedno u jednoho stavebního úřadu – projektová dokumentace bude jednodušší.“

Fikce závazného stanoviska

Pod nový samostatný úřad mají být integrováni třeba i odborníci na ochranu veřejného zdraví, památkovou péči nebo ochranu přírody a krajiny. „Budou se spolupodílet na řízení a na vydání jednoho správního rozhodnutí. U zbytku dotčených orgánů bude platit fikce závazného stanoviska,“ shrnuje náměstkyně Pavlová.

Fikce závazného stanoviska úředníkům ukládá vyjádřit se k řízení do třiceti dnů. Pokud tak neučiní, je stanovisko automaticky považováno za kladné.

Se vznikem nové úřednické struktury ale nesouhlasí zástupci měst a obcí. „My už v tuto chvíli upozorňujeme, že tam budou dopady v řádu miliard korun. Dalo se to řešit evoluční cestou – lidé by zůstali tam, kde jsou, pouze jsme mohli zrychlit to řízení,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Jak tvrdí, s konkrétními procesními prvky samosprávy souhlasí. „Ale ne s touto změnou, která bude znamenat obrovské náklady a také nejistotu co do personálního obsazení. Obáváme se, že stavební řízení se u místních staveb vzdálí lidem do měst, kam budou muset dojíždět.“

Lukl považuje za problém hlavně to, že zákon stojí na množství komplexních pozměňovacích návrhů, které nejsou projednávány se všemi aktéry. „I paní ministryně Dostálová řekla, že tento zákon je nejzásadnějším zákonem stávající vlády. Je velmi smutné, tristní a nepřípustné, aby byl přijat formou komplexních pozměňovacích návrhů.“

Vypadne ochrana přírody

Kriticky se na věc dívá i ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. Například nad pozměňovacím návrhem Jana Bauera (ODS), který by podle serveru ekolist.cz fakticky odebral kompetence ochraně přírody při povolování výstavby ve všech chráněných územích, tedy i v národních parcích.

Právě tímto pozměňovacím návrhem se podle Böhnische už několik dní zabývají právníci. „Vypadne jeden klíčový korektiv, a to je ochrana přírody. Bezpochyby by se zvýšil už dnes enormní tlak stavebníků,“ varuje.

A dodává, že nový stavební zákon ve své podstatě není vůbec potřeba: „Jediné slabé místo je opravdu to dodržování lhůt. Kdyby jednotlivé orgány své lhůty dodržovaly, myslím si, že by nebyla velká starost stavebníků o délku stavebního řízení.“

