Stavební řízení se má zkrátit, souhlasí Zemanův expertní tým. Do Lán přijela i ministryně Dostálová

Stavební řízení by v novém stavebním zákoně měla zkrátit takzvaná fikce souhlasu v případě, že se úřad nevyjádří do 30 dnů. V Lánech se na tom v sobotu shodla expertní skupina prezidenta Miloše Zemana. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Věcný záměr stavebního zákona by měla Legislativní rada vlády dostat v polovině dubna. Praha 19:40 6. dubna 2019

Tradičního setkání Zemanovy expertní skupiny se v sobotu zúčastnili ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) či předseda Svazu měst a obcí František Lukl, uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

„Hlavním tématem byla novela stavebního zákona. Účastníci jednání v Lánech podpořili zkrácení doby stavebního řízení a vyslovili souhlas s tím, aby v případě, že úřad nevysloví námitky do třiceti dnů, byla žádost přijata,“ dodal.

Zjednodušení a urychlení stavebního řízení má být hlavním cílem nového zákona. Podle kritiků ale nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, či otevírá prostor pro korupci.

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR se pozastavuje také nad tím, že zákon de facto připravují subjekty, které jím mají být regulovány. Věcný záměr nového stavebního zákona připravila Hospodářská komora ČR, která sdružuje mimo jiné velké stavební a developerské korporace.

Dostálová počítá s tím, že Legislativní rada vlády by mohla věcný záměr schválit do konce května. Zákon by měl podle ministryně platit od února nebo března 2021. Podle ministerstva pro místní rozvoj by měl nový předpis zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok.

Územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí by se měly podle nové legislativy sloučit do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá i s fikcí souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

